Niat Cosplay Jadi David Beckham, Aktor Dwayne Johnson Malah Dihujat Warganet karena Pakai Jersey Manchester United KW

NIAT cosplay jadi David Beckham, aktor Dwayne Johnson malah dihujat warganet karena pakai jersey Manchester United KW. Mantan pegulat World Wrestling Entertainment (WWE) yang dikenal dengan nama The Rock tersebut nyatanya mengenakan jersey Manchester United yang tidak resmi.

The Rock mencoba menjadi David Beckham di era 2002 ketika sang legenda Timnas Inggris berada dalam puncak kariernya. Momen tersebut diabadikan dan diunggah ke Instagram pribadinya, @therock, pada Rabu (1/11/2023).

Tampak jersey Man United yang dipakai The Rock memang sedikit mirip dengan yang asli. Bedanya jersey tersebut tidak memiliki lambang Adidas di dada sebelah kanan.

Hal ini lantas dinilai janggal. Mengingat Adidas saat ini merupakan sponsor Manchester United. Adapun saat 2002 lalu, jersey Man United yang dikenakan Beckham saat itu diproduksi oleh Nike.

The Rock pun dikritik banyak penggemar. Sebagai publik figur, dia dianggap tidak menghargai merchandise Man United.

Sejumlah warganet menilai The Rock seharusnya mampu membeli kaos Man United yang asli. Lainnya juga melihat The Rock seperti asal membeli kaos Man United di tempat lain.