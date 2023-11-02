3 Pemain Timnas Indonesia yang Pernah Bobol Gawang Fulham, Nomor 1 Ellkan Baggott!

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia yang pernah bobol gawang Fulham akan diulas Okezone. Bagi yang belum tahu, Fulham merupakan salah satu klub top Eropa yang kini mentas di Liga Inggris 2023-2024 dengan menempati peringkat ke-14 (12 poin).

The Cottagers -julukan Fulham- pernah menjadi juara kasta kedua Liga Inggris tiga kali (2021-2022, 2000-2001, dan 1948-1949). Selain itu, Fulham juga sukses menjadi juara kasta ketiga Liga Inggris dua kali (1998-1999 dan 1931-1932).

Pencapaiannya ini menjadi bukti bahwa Fulham bukan klub kaleng-kaleng. Namun rupanya, ada tiga pemain Timnas Indonesia yang pernah membobol gawang Fulham. Lantas, siapa sajakah ketiga pemain yang dimaksud?

Berikut 3 Pemain Timnas Indonesia yang Pernah Bobol Gawang Fulham:

3. Greg Nwokolo





Greg Nwokolo merupakan salah satu mantan penyerang Timnas Indonesia. Dia pernah tampil saat Indonesia XI menghadapi Fulham U-21 pada laga friendly match yang digelar di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta, pada 1 Oktober 2013.

Saat itu, Greg Nwokolo sukses mencetak gol untuk Indonesia XI pada menit ke-35. Eks pemain Persija Jakarta ini membobol gawang Fulham U-21 lewat tendangan mendatar kaki kiri yang tak mampu diantisipasi kiper Baidali.