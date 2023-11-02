Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

3 Pemain Timnas Indonesia yang Pernah Bobol Gawang Fulham, Nomor 1 Ellkan Baggott!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |17:04 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia yang Pernah Bobol Gawang Fulham, Nomor 1 Ellkan Baggott!
Elkan Baggott kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia yang pernah bobol gawang Fulham akan diulas Okezone. Bagi yang belum tahu, Fulham merupakan salah satu klub top Eropa yang kini mentas di Liga Inggris 2023-2024 dengan menempati peringkat ke-14 (12 poin).

The Cottagers -julukan Fulham- pernah menjadi juara kasta kedua Liga Inggris tiga kali (2021-2022, 2000-2001, dan 1948-1949). Selain itu, Fulham juga sukses menjadi juara kasta ketiga Liga Inggris dua kali (1998-1999 dan 1931-1932).

Pencapaiannya ini menjadi bukti bahwa Fulham bukan klub kaleng-kaleng. Namun rupanya, ada tiga pemain Timnas Indonesia yang pernah membobol gawang Fulham. Lantas, siapa sajakah ketiga pemain yang dimaksud?

Berikut 3 Pemain Timnas Indonesia yang Pernah Bobol Gawang Fulham:

3. Greg Nwokolo

Greg Nwokolo. Foto: PSSI

Greg Nwokolo merupakan salah satu mantan penyerang Timnas Indonesia. Dia pernah tampil saat Indonesia XI menghadapi Fulham U-21 pada laga friendly match yang digelar di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta, pada 1 Oktober 2013.

Saat itu, Greg Nwokolo sukses mencetak gol untuk Indonesia XI pada menit ke-35. Eks pemain Persija Jakarta ini membobol gawang Fulham U-21 lewat tendangan mendatar kaki kiri yang tak mampu diantisipasi kiper Baidali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/45/3004450/breaking-news-klub-elkan-baggott-ipswich-town-promosi-ke-liga-inggris-2024-2025-menang-2-0-atas-huddersfield-Mt7iNrbWUb.jpg
Breaking News: Klub Elkan Baggott Ipswich Town Promosi ke Liga Inggris 2024-2025 Usai Menang 2-0 atas Huddersfield
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/45/2978091/5-pesepakbola-asia-yang-ternyata-pernah-menang-piala-liga-inggris-nomor-1-legenda-korea-selatan-h797bdn3TH.jpg
5 Pesepakbola Asia yang Ternyata Pernah Menang Piala Liga Inggris, Nomor 1 Legenda Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/45/2976546/lupakan-kegagalan-juara-piala-liga-inggris-chelsea-siap-kalahkan-leeds-united-di-piala-fa-2023-2024-xZrovyI9RD.jpg
Lupakan Kegagalan Juara Piala Liga Inggris, Chelsea Siap Kalahkan Leeds United di Piala FA 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/45/2976215/buntut-tekel-horor-ke-ryan-gravenberch-di-final-piala-liga-inggris-2023-2024-moises-caicedo-kena-semprot-andrew-robertson-5k8zmvrzKv.jpg
Buntut Tekel Horor ke Ryan Gravenberch di Final Piala Liga Inggris 2023-2024, Moises Caicedo Kena Semprot Andrew Robertson
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/11/1644395/kroasia-lolos-ke-piala-dunia-2026-usai-tumbangkan-kepulauan-faroe-zil.webp
Kroasia Lolos ke Piala Dunia 2026 usai Tumbangkan Kepulauan Faroe
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/timnas_indonesia_u_22.jpg
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-22 Vs Mali Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement