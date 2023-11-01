Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Boaz Solossa, Legenda Timnas Indonesia yang sempat Difitnah Tak Nasionalis

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |21:13 WIB
Kisah Boaz Solossa, Legenda Timnas Indonesia yang sempat Difitnah Tak Nasionalis
Legenda Timnas Indonesia, Boaz Solossa. (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH Boaz Solossa, legenda Timnas Indonesia yang sempat difitnah tak nasionalis menarik untuk dikulik. Pasalnya Boaz Salossa merupakan pemain bertalenta yang dimiliki Timnas Indonesia selama dua dekade terakhir.

Boaz Solossa lahir pada 16 Maret 1986 di Sorong, Papua. Dia memiliki kecintaan yang mendalam terhadap sepakbola sejak usia dini. Ketajaman bermain, kecepatan, dan kemampuan luar biasa merupakan karakter dari Boaz Salossa.

Namun, Boaz Salossa beberapa kali bermasalah dengan kedisiplinannya. Sehingga dirinya terkesan sebagai pemain Timnas Indonesia yang sulit diatur. Bahkan Boaz sempat difitnah tidak nasionalis.

Kisah Boaz Solossa, legenda Timnas Indonesia yang sempat difitnah tak nasionalis karena ia tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pertandingan. Citranya sebagai pemain yang tidak nasionalis terus melekat selama Boaz berkarier bersama Timnas Indonesia.

Boaz Solossa

Seperti pada pertandingan Indonesia melawan Turkmenistan pada 2011 lalu. Pemain yang lain dengan khidmat menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pertandingan. Sementara, Boaz hanya berdiam diri dengan wajah datar. Sikapnya demikian mengundang pertanyaan apakah ia tidak bersemangat untuk membela Indonesia?

Setelah melihat kualitas selama pertandingan, tidak diragukan lagi bahwa Boaz adalah pemain hebat. Dia juga terkenal sebagai striker berbakat dan memiliki insting mencetak gol yang tajam.

Boaz berhasil menundukan pemain belakang Turkmenistan dengan beberapa assist yang justru melahirkan gol. Meski beberapa kali dia terlihat gagal memanfaatkan peluang.

Halaman:
1 2
      
