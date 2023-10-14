Shin Tae-yong Resmi Temukan Penyerang Ganas di Timnas Indonesia yang Menghilang Setelah Era Boaz Solossa?

Shin Tae-yong telah menemukan penyerang ganas untuk Timnas Indonesia dalam diri Ramadhan Sananta (Foto: Instagram/shintaeyong7777)

SHIN Tae-yong nampaknya telah menemukan penyerang ganas untuk Timnas Indonesia dalam diri Ramadhan Sananta. Sudah lama sejak Timnas Indonesia memiliki seorang bomber seperti Bambang Pamungkas atau Boaz Solossa di masa lalu.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – telah memiliki masalah penyerang selama beberapa tahun terakhir. Bahkan, PSSI hingga menaturalisasi pemain asing seperti Ezra Walian hingga Ilija Spasojevic.

Namun, tak ada satu pun yang berhasil memuaskan pelatih Shin Tae-yong. Alih-alih pemain naturalisasi, yang berhasil memuaskan sang juru taktik asal Korea Selatan adalah pemain lokal.

Dialah Ramadhan Sananta yang telah kembali memperlihatkan tajinya dalam kemenangan Timnas Brunei Darussalam dengan skor 6-0. Dimas Drajad juga tampil apik dengan mencetak hattrick dalam laga itu, namun peran Ramadhan Sananta begitu vital karena permainan Timnas Indonesia membaik setelah dirinya masuk ke lapangan.

Sananta mencetak dwigol dalam pertandingan itu seakan mengonfirmasi ketajamannya yang telah terbukti di level-level terdahulu seperti Timnas Indonesia U-22 dan U-23. Sebagai pengingat, Sananta merupakan top skor SEA Games 2023 bersama Fajar Fathurrahman dengan catatan lima gol.