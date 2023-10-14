Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Resmi Temukan Penyerang Ganas di Timnas Indonesia yang Menghilang Setelah Era Boaz Solossa?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |08:00 WIB
Shin Tae-yong Resmi Temukan Penyerang Ganas di Timnas Indonesia yang Menghilang Setelah Era Boaz Solossa?
Shin Tae-yong telah menemukan penyerang ganas untuk Timnas Indonesia dalam diri Ramadhan Sananta (Foto: Instagram/shintaeyong7777)
A
A
A

SHIN Tae-yong nampaknya telah menemukan penyerang ganas untuk Timnas Indonesia dalam diri Ramadhan Sananta. Sudah lama sejak Timnas Indonesia memiliki seorang bomber seperti Bambang Pamungkas atau Boaz Solossa di masa lalu.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – telah memiliki masalah penyerang selama beberapa tahun terakhir. Bahkan, PSSI hingga menaturalisasi pemain asing seperti Ezra Walian hingga Ilija Spasojevic.

Ramadhan Sananta

Namun, tak ada satu pun yang berhasil memuaskan pelatih Shin Tae-yong. Alih-alih pemain naturalisasi, yang berhasil memuaskan sang juru taktik asal Korea Selatan adalah pemain lokal.

Dialah Ramadhan Sananta yang telah kembali memperlihatkan tajinya dalam kemenangan Timnas Brunei Darussalam dengan skor 6-0. Dimas Drajad juga tampil apik dengan mencetak hattrick dalam laga itu, namun peran Ramadhan Sananta begitu vital karena permainan Timnas Indonesia membaik setelah dirinya masuk ke lapangan.

Sananta mencetak dwigol dalam pertandingan itu seakan mengonfirmasi ketajamannya yang telah terbukti di level-level terdahulu seperti Timnas Indonesia U-22 dan U-23. Sebagai pengingat, Sananta merupakan top skor SEA Games 2023 bersama Fajar Fathurrahman dengan catatan lima gol.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/51/3179478/thomas_doll_diharapkan_jadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_okezone-ED2x_large.jpg
Thomas Doll Dijagokan Jadi Pelatih Timnas Indonesia Selanjutnya, Greg Nwokolo: Dia Pelatih Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179348/alexander_zwiers_mengungkap_kriteria_idaman_pelatih_baru_timnas_indonesia-6CtE_large.jpeg
Dirtek PSSI Alexander Zwiers Ungkap Kriteria Idaman Pelatih Baru Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179431/jay_idzes_berpotensi_memperkuat_timnas_indonesia_di_piala_asean_fifa_okezone-0okU_large.jpg
Jay Idzes, Ole Romeny hingga Kevin Diks Perkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN FIFA?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179408/ketum_pssi_erick_thohir_jumpa_ultras_garuda_indonesia-d64n_large.jpg
Ketum PSSI Erick Thohir Jumpa Ultras Garuda, Bahas soal Pelatih Baru Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/50/1636957/fabio-wardley-juara-dunia-wbo-usai-menang-tko-atas-joseph-parker-selanjutnya-lawan-usyk-wlx.webp
Fabio Wardley Juara Dunia WBO usai Menang TKO atas Joseph Parker, Selanjutnya Lawan Usyk!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/vinicius_jr.jpg
Real Madrid Hajar Barcelona! Vinicius Malah Ngamuk ke Xabi Alonso, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement