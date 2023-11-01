Siap Mentas di Indonesia, Timnas Jepang U-17 Pasang Target Ambisius di Piala Dunia U-17 2023: Tembus Final!

TIMNAS Jepang U-17 pasang target ambisius di Piala Dunia U-17 2023. Siap berlaga di Indonesia, Timnas Jepang U-17 menargetkan menembus babak final.

Timnas Jepang U-17 sendiri berhasil menembus turnamen pamungkas setelah menjuarai Piala Asia U-17 2023. Gelar keempat bagi Samurai Biru -julukan Timnas Jepang U-17- itu didapat setelah mengalahkan Korea Selatan U-17 (3-0) di laga final pada 2 Juli 2023.

Namun, Timnas Jepang U-17 belum pernah menapaki final Piala Dunia U-17. Dalam 10 penampilannya di turnamen itu, pencapaian terbaik Samurai Biru adalah mencapai babak perempatfinal pada 1993 dan 2011.

Oleh karena itu, pelatih Timnas Jepang U-17, Yoshiro Moriyama, punya motivasi tinggi menjelang Piala Dunia U-17 2023. Pelatih berusia 55 tahun itu menegaskan, Timnas Jepang U-17 mempunyai target menembus final dalam turnamen edisi kali ini.

“Sama seperti terakhir kali pada tahun 2019, para pemain tergabung dalam grup yang sulit. Namun dari sudut pandang lain, ini memberi mereka peluang besar untuk menguji diri melawan yang terbaik,” kata Moriyama, dikutip dari laman resmi FIFA, Rabu (1/11/2023).

“Bagi saya, ini semua tentang benar-benar fokus pada setiap pertandingan dan melakukan yang terbaik untuk menang,” lanjutnya.

“Di panggung Piala Dunia, pemain berkembang ke dalam turnamen pertandingan demi pertandingan. Idealnya, kami ingin menyelesaikan babak penyisihan grup dan membuat para pemain mengalami ketujuh pertandingan hingga final,” tambahnya soal target Samurai Biru.