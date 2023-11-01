Bermodalkan 2 Pemain Abroad, Begini Respons Bima Sakti soal Kiprah Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

PELATIH Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, optimistis dengan kiprah timnya di Piala Dunia U-17 2023, sekalipun hanya diperkuat dua pemain abroad, yakni Amar Brkic (Hoffenheim U-17) dan Welber Jardim (Sao Paulo U-17). Bima Sakti menyebut persiapan tim sudah maksimal sehingga hasil positif diharapkan dapat disabet skuad Garuda Asia.

Keyakinan ini muncul karena dalam pemilihan pemain ini, Bima Sakti dibantu konsultan Frank Wormuth dan Direktur Teknik PSSI Indra Sjafri. Ditambah lagi sekira lima minggu, Timnas Indonesia U-17 menjalani pemusatan latihan di Jerman.

(Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti. (Foto: Andri Bagus/MPI)

"Bismillah kami memilih 21 pemain sesuai dengan kebutuhan tim dan regulasi Piala Dunia U-17 yang maksimal 21 pemain," kata Bima Sakti mengutip dari laman resmi PSSI, Rabu (1/11/2023).

"Kami optimistis dengan materi pemain ini, kami dapat meraih hasil terbaik di Piala Dunia U-17 2023. Saat ini perkembangan pemain seperti fisik, mental serta permainan mereka sangat baik dan mengalami kemajuan pesat apalagi seusai pemusatan latihan di Jerman,” lanjut Bima Sakti.

Bima Sakti juga berterima kasih kepada PSSI yang sudah merestui komposisi skuad Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. Ia berharap, dukungan masyarakat bisa membuat Timnas Indonesia U-17 terbang tinggi di turnamen dua tahunan ini.

"Terima kasih dukungan yang diberikan PSSI, pemerintah dan semua pihak kepada kami. Kami berharap doa dan dukungan semua pihak agar kami dapat meraih prestasi di Piala Dunia U-17 2023,” harap Bima Sakti.