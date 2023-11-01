Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bermodalkan 2 Pemain Abroad, Begini Respons Bima Sakti soal Kiprah Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |15:09 WIB
Bermodalkan 2 Pemain Abroad, Begini Respons Bima Sakti soal Kiprah Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023
Timnas Indonesia U-17 siap tempur di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, optimistis dengan kiprah timnya di Piala Dunia U-17 2023, sekalipun hanya diperkuat dua pemain abroad, yakni Amar Brkic (Hoffenheim U-17) dan Welber Jardim (Sao Paulo U-17). Bima Sakti menyebut persiapan tim sudah maksimal sehingga hasil positif diharapkan dapat disabet skuad Garuda Asia.

Keyakinan ini muncul karena dalam pemilihan pemain ini, Bima Sakti dibantu konsultan Frank Wormuth dan Direktur Teknik PSSI Indra Sjafri. Ditambah lagi sekira lima minggu, Timnas Indonesia U-17 menjalani pemusatan latihan di Jerman.

Bima Sakti

(Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti. (Foto: Andri Bagus/MPI)

"Bismillah kami memilih 21 pemain sesuai dengan kebutuhan tim dan regulasi Piala Dunia U-17 yang maksimal 21 pemain," kata Bima Sakti mengutip dari laman resmi PSSI, Rabu (1/11/2023).

"Kami optimistis dengan materi pemain ini, kami dapat meraih hasil terbaik di Piala Dunia U-17 2023. Saat ini perkembangan pemain seperti fisik, mental serta permainan mereka sangat baik dan mengalami kemajuan pesat apalagi seusai pemusatan latihan di Jerman,” lanjut Bima Sakti.

Bima Sakti juga berterima kasih kepada PSSI yang sudah merestui komposisi skuad Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. Ia berharap, dukungan masyarakat bisa membuat Timnas Indonesia U-17 terbang tinggi di turnamen dua tahunan ini.

"Terima kasih dukungan yang diberikan PSSI, pemerintah dan semua pihak kepada kami. Kami berharap doa dan dukungan semua pihak agar kami dapat meraih prestasi di Piala Dunia U-17 2023,” harap Bima Sakti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/51/1644003/juara-umum-kejurnas-catur-2025-disambut-ketum-percasi-dki-jakarta-hardiyanto-kenneth-ubr.webp
Juara Umum Kejurnas Catur 2025 Disambut Ketum Percasi DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto_foto.jpg
Pesan Krusial Nova Arianto kepada Skuad Timnas Indonesia U-17 usai Cetak Sejarah di Piala Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement