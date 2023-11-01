Media Vietnam Soroti Ucapan Keisuke Honda soal Timnas Indonesia, Timnas Vietnam Iri karena Diabaikan?

Timnas Indonesia mendapat sorotan dari Keisuke Honda. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyoroti ucapan Keisuke Honda soal Timnas Indonesia. Soha bahkan menyebut Keisuke Honda telah mengabaikan Timnas Vietnam karena hanya Timnas Indonesia yang disoroti.

Baru-baru ini, Keisuke Honda menyoroti Timnas Indonesia. Ia menilai Timnas Indonesia mengalami perkembangan, khususnya setelah banyak pemain keturunan yang bergabung dengan skuad asuhan Shin Tae-yong.

(Media Vietnam bahas Keisuke Honda soal Timnas Indonesia. (Foto: Soha.vn)

Keisuke Honda pun melihat Timnas Indonesia sebagai ancaman dan berpotensi menyulitkan Jepang. Sekadar diketahui, Jepang dan Timnas Indonesia tergabung di Grup D Piala Asia 2023 bersama Vietnam dan Irak.

Hal inilah yang membuat Soha iri. Mereka menilai Keisuke Honda telah mengabaikan Timnas Vietnam.

“Pelatih Keisuke Honda mengabaikan Timnas Vietnam, melontarkan komentar yang mengejutkan tentang Timnas Indonesia,” tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat.

“Tampaknya di mata pelatih Keisuke Honda, Timnas Vietnam tak sekuat Timnas Indonesia. Kedua tim akan bertemu Jepang di Piala Asia 2023,” lanjut Keisuke Honda.