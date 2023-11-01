Terkonfirmasi, Timnas Indonesia Tandang Lebih Dulu ke Irak di Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Indonesia akan tandang lebih dulu ke Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)

BASRA - Pertandingan Timnas Indonesia di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah dikonfirmasi. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan melakoni laga pertama melawan Irak pada 16 November mendatang.

Pertandingan itu bakal digelar lebih dulu di markas Timans Irak, Basra International Stadium. Kabar tersebut dipaparkan langsung oleh media Irak di Twitter, @IraqFootballPod.

"KONFIRMASI | Babak 2 #FIFAWorldCup Kualifikasi. Irak vs Indonesia akan digelar di Basra International Stadium pada Kamis 16 November pukul 17:45 BGD (GMT+3)," bunyi laporan tersebut, Senin (30/10/2023).

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia tergabung di grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona. Mereka akan berhadapan melawan Irak, Filipina, dan Vietnam.

Sebelumnya Timnas Indonesia telah berhasil mengalahkan Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi. Tim asuhan Shin Tae-yong itu menang dengan skor 12-0 dalam dua leg pertandingan.

Tim Merah Putih harus berjuang sejak babak pertama untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Ini lantas menjadi langkah panjang yang harus ditempuh oleh Asnawi Mangkualam dan kolega.