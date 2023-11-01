Tak Punya Klub, Sepakbola Wanita Indonesia Jadi yang Terburuk di Asia Tenggara

Indonesia tidak punya klub sepakbola wanita saat ini (Foto: PSSI)

SEPAKBOLA wanita Indonesia jadi yang terburuk di Asia Tenggara bersama Brunei Darussalam. Indonesia bahkan kalah dari Timor Leste yang punya enam klub wanita.

Ranking ini dirilis oleh akun Twitter @theaseanball. Indonesia menjadi negara terburuk dalam hal ini karena tak punya klub sepakbola wanita untuk musim 2023-2024.

Di sisi lain, Malaysia sudah memulai kompetisi sepakbola wanita mereka dengan enam klub juga. Sementara di peringkat teratas ditempati oleh Thailand dengan 10 klubnya.

Jika dibandingkan, Indonesia terlampau jauh dengan Thailand. Negeri Skuad Gajah Perang itu memiliki klub wanita terbanyak di ASEAN.

Thailand bahkan punya dua kasta liga untuk wanita. Di Liga 1 Wanita Thailand diikuti oleh 10 klub, sedangkan di Liga 2 Wanita Thailand ada delapan klub.