Lionel Messi Tanggapi Kelanjutan Perdebatan GOAT dengan Cristiano Ronaldo Usai Raih Ballon d'Or 2023

LIONEL Messi menanggapi kelanjutan perdebatan pemain terbaik sepanjang masa atau Greatest of All Time (GOAT) yang melibatkan Cristiano Ronaldo. Sebab kini, sang megabintang Argentina telah memiliki delapan Ballon d'Or yang semakin menegaskan kehebatannya.

Cristiano Ronaldo juga pemain hebat namun hanya memiliki lima trofi saja hingga kini. Bahkan, pada Ballon d'Or 2023, Cristiano Ronaldo tidak masuk dalam nominasi 30 besar.

Alhasil, pencapaian terbaru Messi kembali bermuara kepada rivalitasnya dengan Cristiano Ronaldo. Namun, dia justru menolak untuk tinggi hati.

Dia justru tidak melihat dirinya sebagai yang terbaik. Messi enggan melempar pembahasan yang mengarah pada persaingannya dengan Ronaldo.

"Saya tidak tahu apakah saya yang terbaik. Saya tidak bertanya pada diri sendiri pertanyaan itu dan itu tidak menarik minat saya," ujar Messi, dipetik dari Mirror, Selasa (31/10/2023).