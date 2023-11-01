Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Tanggapi Kelanjutan Perdebatan GOAT dengan Cristiano Ronaldo Usai Raih Ballon d'Or 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |01:47 WIB
Lionel Messi Tanggapi Kelanjutan Perdebatan GOAT dengan Cristiano Ronaldo Usai Raih Ballon d'Or 2023
Lionel Messi rengkuh Ballon d'Or kedelapan sepanjang kariernya (Foto: REUTERS)
A
A
A

LIONEL Messi menanggapi kelanjutan perdebatan pemain terbaik sepanjang masa atau Greatest of All Time (GOAT) yang melibatkan Cristiano Ronaldo. Sebab kini, sang megabintang Argentina telah memiliki delapan Ballon d'Or yang semakin menegaskan kehebatannya.

Cristiano Ronaldo juga pemain hebat namun hanya memiliki lima trofi saja hingga kini. Bahkan, pada Ballon d'Or 2023, Cristiano Ronaldo tidak masuk dalam nominasi 30 besar.

Lionel Messi

Alhasil, pencapaian terbaru Messi kembali bermuara kepada rivalitasnya dengan Cristiano Ronaldo. Namun, dia justru menolak untuk tinggi hati.

Dia justru tidak melihat dirinya sebagai yang terbaik. Messi enggan melempar pembahasan yang mengarah pada persaingannya dengan Ronaldo.

"Saya tidak tahu apakah saya yang terbaik. Saya tidak bertanya pada diri sendiri pertanyaan itu dan itu tidak menarik minat saya," ujar Messi, dipetik dari Mirror, Selasa (31/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/46/2973173/kisah-haru-lionel-messi-berikan-trofi-ballon-dor-ke-8-kepada-museum-barcelona-ini-penyebabnya-UerQxAMjrP.jpg
Kisah Haru Lionel Messi Berikan Trofi Ballon dOr Ke-8 kepada Museum Barcelona, Ini Penyebabnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2946458/kaleidoskop-2023-lionel-messi-sabet-trofi-ballon-dor-kedelapan-QxR1MUHv9V.jpg
Kaleidoskop 2023: Lionel Messi Sabet Trofi Ballon dOr Kedelapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/51/2938293/leonardo-bonucci-prediksi-jude-bellingham-bakal-dominasi-ballon-dor-di-masa-depan-q7tn0VZ28W.jpg
Leonardo Bonucci Prediksi Jude Bellingham Bakal Dominasi Ballon dOr di Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/51/2913896/kakak-cristiano-ronaldo-sindir-lionel-messi-sebut-pencapaian-adiknya-berkat-jerih-payah-bukan-hasil-giveaway-Ex7KMpg5l9.JPG
Kakak Cristiano Ronaldo Sindir Lionel Messi, Sebut Pencapaian Adiknya Berkat Jerih Payah Bukan Hasil Giveaway
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/11/1643611/heimir-hallgrimsson-tepis-rumor-latih-timnas-indonesia-siapkan-irlandia-lolos-ke-piala-dunia-2026-ltm.webp
Heimir Hallgrimsson Tepis Rumor Latih Timnas Indonesia, Siapkan Irlandia Lolos ke Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/12/ni_kadek_dhinda_amartya_pratiwi.jpg
Ni Kadek Dhinda Tersingkir Dramatis dari Kumamoto Masters 2025 usai Lewati Duel Tiga Gim
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement