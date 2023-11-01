Hasil Al Nassr vs Al Ettifaq di Piala Raja Arab Saudi 2023: Bukan Cristiano Ronaldo, Sadio Mane Bawa Faris Najd Menang Tipis 1-0

HASIL Al Nassr vs Al Ettifaq di Piala Raja Arab Saudi 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Al Awwal Park Stadium pada Rabu (1/11/2023) dini hari WIB tersebut berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk kemenangan Al Nassr.

Sadio Mane menjadi satu-satunya pencetak gol untuk Faris Najd -- julukan Al Nassr. Laga ini juga diwarnai oleh kartu merah untuk masing-masing tim, yaitu Talisca (45+11') dari Al Nassr dan Ali Hazazi (89') dari Al Ettifaq.

Cristiano Ronaldo bermain penuh dalam pertandingan ini. Namun, kesulitan untuk menemukan celah untuk mencetak gol.

Babak pertama berakhir tanpa gol namun Al Nassr harus melanjutkan permainan dengan 10 orang imbas kartu merah Talisca di masa injury time paruh pertama. Meski hanya 10 orang, Al Nassr sukses mempertahankan gawangnya dari kebobolan kontra tim yang dibesut oleh Steven Gerrard tersebut.

Pada menit ke-89, giliran Al Ettifaq yang kehilangan pemain akibat kartu merah oleh Ali Hazazi. Laga masih sama sama kuat 0-0 hingga waktu normal berakhir.