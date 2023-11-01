Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Al Nassr vs Al Ettifaq di Piala Raja Arab Saudi 2023: Bukan Cristiano Ronaldo, Sadio Mane Bawa Faris Najd Menang Tipis 1-0

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |00:52 WIB
Hasil Al Nassr vs Al Ettifaq di Piala Raja Arab Saudi 2023: Bukan Cristiano Ronaldo, Sadio Mane Bawa Faris Najd Menang Tipis 1-0
Al Nassr pastikan tiket ke perempatfinal Piala Raja Arab Saudi 2023-2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL Al Nassr vs Al Ettifaq di Piala Raja Arab Saudi 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Al Awwal Park Stadium pada Rabu (1/11/2023) dini hari WIB tersebut berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk kemenangan Al Nassr.

Sadio Mane menjadi satu-satunya pencetak gol untuk Faris Najd -- julukan Al Nassr. Laga ini juga diwarnai oleh kartu merah untuk masing-masing tim, yaitu Talisca (45+11') dari Al Nassr dan Ali Hazazi (89') dari Al Ettifaq.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo bermain penuh dalam pertandingan ini. Namun, kesulitan untuk menemukan celah untuk mencetak gol.

Babak pertama berakhir tanpa gol namun Al Nassr harus melanjutkan permainan dengan 10 orang imbas kartu merah Talisca di masa injury time paruh pertama. Meski hanya 10 orang, Al Nassr sukses mempertahankan gawangnya dari kebobolan kontra tim yang dibesut oleh Steven Gerrard tersebut.

Pada menit ke-89, giliran Al Ettifaq yang kehilangan pemain akibat kartu merah oleh Ali Hazazi. Laga masih sama sama kuat 0-0 hingga waktu normal berakhir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007214/al-nassr-sikat-al-akhdoud-cristiano-ronaldo-makin-kukuh-sebagai-top-skor-9HKVqYtvf0.jpeg
Al Nassr Sikat Al Akhdoud, Cristiano Ronaldo Makin Kukuh sebagai Top Skor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/51/3004500/fantastis-cristiano-ronaldo-cetak-hattrick-ke-66-dalam-kariernya-saat-bawa-al-nassr-pesta-gol-6-0-ke-gawang-al-wehda-DWAJ94lb6X.jpg
Fantastis, Cristiano Ronaldo Cetak Hattrick Ke-66 dalam Kariernya saat Bawa Al Nassr Pesta Gol 6-0 ke Gawang Al Wehda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/51/2998183/hasil-al-nassr-vs-al-feiha-di-liga-arab-saudi-2023-2024-tanpa-cristiano-ronaldo-tuan-rumah-menang-3-1-wSJ8Gxi24D.jpg
Hasil Al Nassr vs Al Feiha di Liga Arab Saudi 2023-2024: Tanpa Cristiano Ronaldo, Tuan Rumah Menang 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/51/2980668/al-nassr-ditekuk-al-raed-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-diteriaki-lionel-messi-OrQ3Tez86D.jpg
Al Nassr Ditekuk Al Raed, Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Diteriaki Lionel Messi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/11/1643721/timnas-indonesia-tiba-di-tanah-air-usai-berjuang-di-piala-dunia-u17-2025-kha.webp
Timnas Indonesia Tiba di Tanah Air usai Berjuang di Piala Dunia U-17 2025Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/13/tunggal_putra_indonesia_alwi_farhan.jpg
Alwi Farhan Akui Mental Drop di Kumamoto Masters 2025, Fokus Balas di Australian Open!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement