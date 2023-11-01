Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Chelsea Terpuruk, Ini Dalih Mauricio Pochettino

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |15:42 WIB
Chelsea Terpuruk, Ini Dalih Mauricio Pochettino
Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino (Foto: Chelsea.com)
LONDON – Mauricio Pochettino buka suara terkait performa buruk Chelsea di Liga Inggris 2023-2024. Sang pelatih mengatakan ini semua karena ada hubungannya dengan absennya Christopher Nkunku karena sedang dibekap cedera.

Harus diakui bahwa The Blues -julukan Chelsea- belum juga menampilkan performa yang konsisten sejauh musim ini. Mereka hanya mampu meraih tiga kemenangan, tiga imbang, dan menelan empat kekalahan yang membuat mereka bertengger di posisi 11 dengan 12 poin pada papan klasemen sementara Liga Inggris 2023/2024.

Kendati begitu, Pochettino tidak merasa tim besutannya bermain buruk. Menurutnya dibalik kurang memuaskannya performa Chelsea terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya yakni absennya Nkunku yang sedang dibekap cedera. Alhasil, dia pun belum melakoni debutnya bersama The Blues di Liga Inggris musim ini.

“Saya pikir tak adil jika berkata buruk mengenai skuat ini, karena ada banyak detail yang terjadi dan kami butuh keberuntungan,” ucap Pochettino, dilansir dari Football London, Rabu (1/11/2023).

“Saya rasa ada satu situasi yang terjadi karena cederanya Nkunku. Dia adalah pemain yang kami rekrut dengan tujuan memberikan tujuan dan membantu tim untuk berada di posisi yang berbeda,” ungkapnya.

Kemudian uga faktor lainnya ada pada lini serang Chelsea. Pochettino menyampaikan bahwa para pemain lini depan The Blues masih belum dapat memanfaatkan peluang sebaik mungkin. Padahal, diakui olehnya kalau tim besutannya itu kerap menciptakan peluang di setiap pertandingan yang telah dimainkan.

“Kemudian ada keadaan yang terkait dengan masalah momentum di skuad kami. Seperti pertandingan lainnya, kami menunjukkan bahwa kami menciptakan peluang tapi tidak mencetak gol. Kami bermain sangat baik di banyak pertandingan tetapi kami tidak mendapatkan apa yang pantas kami dapatkan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
