Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Semua Venue Piala Dunia U-17 2023 Dipastikan Siap Digunakan 100 Persen

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |22:24 WIB
Semua Venue Piala Dunia U-17 2023 Dipastikan Siap Digunakan 100 Persen
Stadion Manahan, salah satu venue Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia (Foto: Instagram/manahan.solo)
A
A
A

SEMUA venue Piala Dunia U-17 2023 dipastikan siap digunakan 100 persen. Hal ini disampaikan oleh Basuki Hadimuljono selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ada empat stadion yang bakal jadi venue Piala Dunia U-17 2023, yaitu Jakarta International Stadium (JIS), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), Stadion Manahan (Solo), dan Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya).

Jakarta International Stadium

Nama terakhir menjadi tempat upacara pembukaan sekaligus kandang Timnas Indonesia U-17 selama babak penyisihan grup. Seluruh stadion diharuskan steril dikarenakan dilakukan pemeliharaan dan renovasi minor jelang ajang tersebut.

Alhasil, klub-klub Liga 1 2023-2024 yang bermain di stadion-stadion Piala Dunia U-17 2023 pun harus mengungsi. Persebaya Surabaya memakai Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, sedangkan Persis Solo mengungsi ke Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Piala Dunia U-17 2023 digelar kurang dari dua minggu lagi. Persiapan empat venue tersebut pun sudah rampung 100 persen.

“Semua penyiapan stadion untuk Piala Dunia U-17 sudah selesai. Semua sudah siap dimanfaatkan,” kata Basuki dalam keterangannya, Selasa (31/10/2023).

Terpisah, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam persiapan Piala Dunia U-17 2023. Dia pun berharap Piala Dunia U-17 2023 sukses digelar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/11/1643619/timur-kapadze-bersedia-latih-timnas-indonesia-tunggu-tawaran-resmi-dari-pssi-wdy.webp
Timur Kapadze Bersedia Latih Timnas Indonesia, Tunggu Tawaran Resmi dari PSSI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/13/zion_suzuki.jpg
3 Calon Kiper Baru Inter Milan Pengganti Yann Sommer, Ada Penjaga Gawang Asia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement