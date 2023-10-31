Semua Venue Piala Dunia U-17 2023 Dipastikan Siap Digunakan 100 Persen

Stadion Manahan, salah satu venue Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia (Foto: Instagram/manahan.solo)

SEMUA venue Piala Dunia U-17 2023 dipastikan siap digunakan 100 persen. Hal ini disampaikan oleh Basuki Hadimuljono selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ada empat stadion yang bakal jadi venue Piala Dunia U-17 2023, yaitu Jakarta International Stadium (JIS), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), Stadion Manahan (Solo), dan Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya).

Nama terakhir menjadi tempat upacara pembukaan sekaligus kandang Timnas Indonesia U-17 selama babak penyisihan grup. Seluruh stadion diharuskan steril dikarenakan dilakukan pemeliharaan dan renovasi minor jelang ajang tersebut.

Alhasil, klub-klub Liga 1 2023-2024 yang bermain di stadion-stadion Piala Dunia U-17 2023 pun harus mengungsi. Persebaya Surabaya memakai Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, sedangkan Persis Solo mengungsi ke Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Piala Dunia U-17 2023 digelar kurang dari dua minggu lagi. Persiapan empat venue tersebut pun sudah rampung 100 persen.

“Semua penyiapan stadion untuk Piala Dunia U-17 sudah selesai. Semua sudah siap dimanfaatkan,” kata Basuki dalam keterangannya, Selasa (31/10/2023).

Terpisah, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam persiapan Piala Dunia U-17 2023. Dia pun berharap Piala Dunia U-17 2023 sukses digelar.