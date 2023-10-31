Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Begini Respons Cristiano Ronaldo Setelah Lionel Messi Dapatkan Ballon d'Or Kedelapannya

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |22:00 WIB
Begini Respons Cristiano Ronaldo Setelah Lionel Messi Dapatkan Ballon d'Or Kedelapannya
Cristiano Ronaldo beri respons terhadap gelar Ballon d'Or 2023 yang dimenangkan oleh Lionel Messi (Foto: REUTERS)
A
A
A

RESPONS Cristiano Ronaldo setelah Lionel Messi dapatkan Ballon d’Or kedelapan mencuri perhatian warganet. Sang megabintang asal Portugal memperlihatkan reaksinya di Instagram.

Cristiano Ronaldo menyematkan emoji tertawa dalam sebuah video tentang Messi di akun @astelevision pada Selasa (31/10/2023). Namun, dia juga menyukai unggahan tersebut.

Cristiano Ronaldo

Jurnalis Tomas Roncero dari Diario AS membagikan pandangannya dalam video tersebut. Menurutnya, La Pulga – julukan Messi – hanya pantas memenangkan lima Ballon d’Or saja sepanjang kariernya.

Tiga Ballon d'Or yang diperoleh Messi dianggap selayaknya diberikan kepada Iniesta atau Xavi (2010), Robert Lewandowski (2021), serta Erling Haaland (2023). Pandangan ini yang kemudian mendapat reaksi emoji tertawa dari Ronaldo dan likes Instagram.

Mengingat saat ini Ronaldo memiliki lima trofi. Hal ini yang kemudian menjadi indikasi alasan mengapa Ronaldo memberi respons tersebut.

"Messi punya delapan Ballon d'Or. Ya, dia seharusnya punya lima; dia punya Ballon d'Or milik Iniesta dan Xavi. Lewandowski, yang memenangkan enam trofi dalam satu musim dan Haaland, yang merupakan pencetak gol terbanyak dalam segala hal," ucap Roncero dalam unggahan @astelevision tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/46/2973173/kisah-haru-lionel-messi-berikan-trofi-ballon-dor-ke-8-kepada-museum-barcelona-ini-penyebabnya-UerQxAMjrP.jpg
Kisah Haru Lionel Messi Berikan Trofi Ballon dOr Ke-8 kepada Museum Barcelona, Ini Penyebabnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2946458/kaleidoskop-2023-lionel-messi-sabet-trofi-ballon-dor-kedelapan-QxR1MUHv9V.jpg
Kaleidoskop 2023: Lionel Messi Sabet Trofi Ballon dOr Kedelapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/51/2938293/leonardo-bonucci-prediksi-jude-bellingham-bakal-dominasi-ballon-dor-di-masa-depan-q7tn0VZ28W.jpg
Leonardo Bonucci Prediksi Jude Bellingham Bakal Dominasi Ballon dOr di Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/51/2913896/kakak-cristiano-ronaldo-sindir-lionel-messi-sebut-pencapaian-adiknya-berkat-jerih-payah-bukan-hasil-giveaway-Ex7KMpg5l9.JPG
Kakak Cristiano Ronaldo Sindir Lionel Messi, Sebut Pencapaian Adiknya Berkat Jerih Payah Bukan Hasil Giveaway
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/49/1643845/cek-jadwal-dan-link-motogp-valencia-2025-di-vision-seri-penutup-musim-hpo.webp
Cek Jadwal dan Link MotoGP Valencia 2025 di VISION+, Seri Penutup Musim!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/09/28/Timur_Kapadze.jpeg
PSSI Diam-Diam Hubungi Timur Kapadze via Zoom, tapi …
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement