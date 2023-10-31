Begini Respons Cristiano Ronaldo Setelah Lionel Messi Dapatkan Ballon d'Or Kedelapannya

Cristiano Ronaldo beri respons terhadap gelar Ballon d'Or 2023 yang dimenangkan oleh Lionel Messi (Foto: REUTERS)

RESPONS Cristiano Ronaldo setelah Lionel Messi dapatkan Ballon d’Or kedelapan mencuri perhatian warganet. Sang megabintang asal Portugal memperlihatkan reaksinya di Instagram.

Cristiano Ronaldo menyematkan emoji tertawa dalam sebuah video tentang Messi di akun @astelevision pada Selasa (31/10/2023). Namun, dia juga menyukai unggahan tersebut.

Jurnalis Tomas Roncero dari Diario AS membagikan pandangannya dalam video tersebut. Menurutnya, La Pulga – julukan Messi – hanya pantas memenangkan lima Ballon d’Or saja sepanjang kariernya.

Tiga Ballon d'Or yang diperoleh Messi dianggap selayaknya diberikan kepada Iniesta atau Xavi (2010), Robert Lewandowski (2021), serta Erling Haaland (2023). Pandangan ini yang kemudian mendapat reaksi emoji tertawa dari Ronaldo dan likes Instagram.

Mengingat saat ini Ronaldo memiliki lima trofi. Hal ini yang kemudian menjadi indikasi alasan mengapa Ronaldo memberi respons tersebut.

"Messi punya delapan Ballon d'Or. Ya, dia seharusnya punya lima; dia punya Ballon d'Or milik Iniesta dan Xavi. Lewandowski, yang memenangkan enam trofi dalam satu musim dan Haaland, yang merupakan pencetak gol terbanyak dalam segala hal," ucap Roncero dalam unggahan @astelevision tersebut.