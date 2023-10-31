Kisah Amar Rayhan Brkic, Calon Senjata Andalan Timnas Indonesia U-17 yang Ternyata Anak Tokoh Muhammadiyah di Jerman

KISAH Amar Rayhan Brkic, calon senjata andalan Timnas Indonesia U-17 menarik untuk diulas. Pasalnya, meski pemain yang berasal dari Eropa, Amar Brkic merupakan anak dari seorang tokoh Muhammadiyah di Jerman.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia belum lama ini menjalani pemusatan latihan di Jerman sebagai persiapan jelang bergulirnya Piala Dunia U-17 2023 yang akan digelar di Indonesia pada November.

Dalam pemusatan latihan tersebut, tim nasional asuhan Bima Sakti itu mendapat tambahan kekuatan baru dari pemain diaspora yang memiliki darah Indonesia, Amar Rayhan Brkic. Pemain yang berposisi sebagai sayap kanan itu merupakan bagian dari klub Jerman, Hoffenheim U-17.

Amar Rayhan Brkic lahir di Frankfurt am Main pada 11 Juni 2007. Ayahnya merupakan seorang dokter asli keturunan Jerman yang juga memiliki sedikit darah Bosnia. Sedangkan darah keturunan Indonesia, ini dimiliki Amar Brkic dari ibunya.

Diketahui, ibu Brkic bernama Dr Diyah Nahdiyati, Mkes, SpA yang merupakan serang dokter spesialis asal Kebumen dan kini telah membuka praktek di Frankfurt, Jerman. Menariknya lagi, ibu Amar Rayhan Brkic ini juga merupakan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCIM) Jerman.

Diketahui pula, Amar Rayhan Brkic ternyata memiliki tiga saudara. Kendati demikian, belum diketahui identitas saudara-saudaranya itu.