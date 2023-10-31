Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Dedikasikan Ballon d'Or 2023 untuk Diego Maradona

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |10:11 WIB
Lionel Messi Dedikasikan Ballon d'Or 2023 untuk Diego Maradona
Lionel Messi mendedikasikan Ballon d'Or 2023 untuk Diego Maradona (Foto: Reuters/Stephanie Lecocq)
PARIS - Lionel Messi mendedikasikan penghargaan Ballon d'Or 2023 yang diraihnya kepada mendiang Diego Armando Maradona. Apalagi, penghargaan itu didapat bertepatan dengan ulang tahun ke-63 pada 30 Oktober 2023.

Seperti diberitakan, Messi berhasil memenangkan penghargaan bola emas kedelapan sepanjang kurang lebih 20 tahun kariernya. Gelar tersebut diberikan pada Malam Penganugerahan Ballon d'Or 2023 di Theatre du Chatelet, Paris, Prancis, Selasa (31/10/2023) dini hari WIB.

Diego Maradona

Penghargaan kedelapan itu dimenangkan oleh Messi setelah mengalahkan 29 kandidat lainnya. La Pulga mengalahkan nama-nama beken, seperti Erling Haaland (Manchester City/Norwegia) dan Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain/Prancis).

Setelah memenangkan penghargaan, Messi langsung teringat dengan seniornya Maradona. Mantan pemain Barcelona itu juga mengucapkan selamat ulang tahun dan mendedikasikan penghargaannya untuk mendiang El Pibe de Oro.

“Hari ini saya ingin menyebut nama Diego (Maradona)," kata Messi dilansir dari Goal Internasional, Selasa (31/10/2023).

“Tidak ada tempat yang lebih baik untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya selain di sini, karena ada banyak orang yang mencintai sepakbola, seperti yang dia inginkan,” sambung pria berusia 36 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
