HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Lengkap Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia: Ekuador Jadi Lawan Pertama!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |08:23 WIB
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia: Ekuador Jadi Lawan Pertama!
Simak jadwal lengkap Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 di artikel ini (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT jadwal lengkap Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Anak asuh Bima Sakti Tukiman siap turun gelanggang pada turnamen yang akan berlangsung 10 November hingga 2 Desember mendatang di Indonesia.

Timnas Indonesia U-17 lolos ke Piala Dunia U-17 2023 dengan status tuan rumah. Sebelumnya, turnamen itu dijadwalkan digelar di Peru. Namun, negara tersebut mengundurkan diri karena tidak siap.

Timnas Indonesia U-17 melanjutkan TC di Jakarta (Foto: PSSI)

Jadilah, Indonesia ditunjuk FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17. Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan diundi masuk ke Grup A Piala Dunia U-17 2023 bersama dengan Timnas Panama U-17, Timnas Maroko U-17, dan Timnas Ekuador U-17.

Menariknya, Timnas Indonesia U-17 memilih untuk berkandang di Surabaya, Jawa Timur, selama fase grup. Mereka akan tampil paling tidak tiga kali di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 10-17 November.

Di laga pertama, Indonesia akan menghadapi Ekuador pada Jumat 10 November 2023 pukul 19.00 WIB. Laga ini akan didahului dengan Opening Ceremony Piala Dunia U-17 2023.

Lalu, Garuda Asia dijadwalkan menantang Timnas Panama U-17 pada Senin 13 November 2023 pukul 19.00 WIB. Terakhir, Timnas Indonesia U-17 melawan Timnas Maroko U-17 pada Kamis 16 November malam WIB.

Halaman:
1 2
      
