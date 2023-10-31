Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Welber Halim Jardim Ungkap Nasihat Ayahnya sebelum Bela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |08:00 WIB
Welber Halim Jardim Ungkap Nasihat Ayahnya sebelum Bela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023
Welber Halim Jardim berfoto bersama ayah dan ibunya (Foto: Instagram/@welber07official)
A
A
A

JAKARTA - Ayah Welberlieskott de Halim Jardim, Elisangelo Jardim de Jesus, memberikan nasihat penting kepada putranya yang akan membela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Dia meminta pemain Sao Paulo U-17 itu mengeluarkan kemampuan terbaik.

Welber Halim Jardim sudah berlatih rutin bersama Timnas Indonesia U-17 menjelang Piala Dunia U-17 2023. Dia bahkan telah mengikuti pemusatan latihan (TC) bersama skuad arahan Bima Sakti sejak di Jerman.

Welber Halim Jardim

Disinyalir, Welber akan masuk dalam daftar 21 pemain Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Andai lolos, Elisangelo sudah mempunyai pesan penting kepada putranya saat membela Garuda Asia.

Welber menceritakan, Elisangelo berpesan untuk memberikan yang terbaik saat tampil di turnamen itu. Kesempatan emas tampil di Piala Dunia U-17 tidak boleh disia-siakan pemain berdarah Brasil tersebut.

“Dia juga bicara, ‘Harus konsentrasi buat Piala Dunia, semua Indonesia mau lihat kamu main, harus main bagus, banyak anak-anak yang juga ingin main buat timnas Indonesia,'” tutur Welber kepada awak media di Jakarta, Senin 30 Oktober 2023.

“Saya harus fokus untuk bisa memberikan yang terbaik,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
