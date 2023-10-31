Piala Dunia U-17 2023: Iqbal Gwijangge Ingin Timnas Indonesia U-17 Main Ngotot Lawan Ekuador U-17

JAKARTA - Bek Timnas Indonesia U-17, Muhammad Iqbal Gwijangge, tak sabar bermain di putaran final Piala Dunia U-17 2023. Dia berharap Garuda Asia bermain ngotot di laga pembuka melawan Timnas Ekuador U-17.

Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 itu akan digelar pada Jumat 10 November 2023 malam WIB, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur. Itu menjadi laga pembuka bagi kedua kesebelasan di Piala Dunia.

Iqbal Gwijangge mengatakan Timnas Indonesia U-17 harus bermain ngotot sejak awal laga melawan Ekuador untuk dapat poin. Sebab, dia menilai poin di laga pembuka akan menjadi motivasi di laga-laga selanjutnya.

"Kami tahu juga lawan berat. Pertama kita melawan Ekuador, kami harus bermain lebih berani, dan harus fokus pada tim sendiri," kata Iqbal Gwijangge dilansir dari laman PSSI, Selasa (31/10/2023).

Kapten Timnas Indonesia U-17 itu optimistis timnya akan tampil maksimal pada Piala Dunia U-17. Pasalnya, mereka sudah ditempa pelatih Bima Sakti dalam pemusatan latihan (TC) jangka panjang.

"Kami akan memberikan 100 persen di laga perdana nanti," tegas Iqbal.