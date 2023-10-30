Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Gagal Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Chow Yun Damanik Disarankan Perkuat Tim U-20

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |12:53 WIB
GAGAL perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Chow Yun Damanik disarankan perkuat tim U-20 oleh pelatih Bima Sakti. Namun, hal itu hanya bisa terlaksana jika ia menjalani proses naturalisasi sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Chow Yun Damanik merupakan salah satu pemain diaspora yang diproyeksikan masuk dalam skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – untuk Piala Dunia U-17 2023. Namun, hal itu terkendala paspor karena dia tidak memegang paspor Indonesia.

Chow Yun Damanik

Kedua orang tua pemain berposisi gelandang itu memiliki paspor Swiss meski ibunya adalah orang Indonesia. Jadi, Chow Yun Damanik harus menjalani proses naturalisasi yang tidak instan, sedangkan Piala Dunia U-17 akan bergulir pada 10 November 2023.

Bima Sakti mengatakan Chow kini baru berusia 16 tahun yang mana bisa menjadi proyeksi jangka panjang untuk membela Timnas Indonesia. Itu jika pemain itu sudah menjalani proses naturalisasi nantinya.

"Ya, kemungkinan besar dia bisa dipakai nanti untuk di Timnas Indonesia U-20 ke depannya," kata Bima Sakti di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (30/10/2023).

