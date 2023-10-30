Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Frank Wormuth Cegah Timnas Indonesia U-17 Beruji Coba Lawan Jerman!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |12:22 WIB
Frank Wormuth Cegah Timnas Indonesia U-17 Beruji Coba Lawan Jerman!
Timnas Indonesia U-17 batal beruji coba dengan Timnas Jerman U-17 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-17 Bima Sakti mengaku sebetulnya sudah ada rencana menggelar laga uji coba melawan Timnas Jerman U-17. Usut punya usut, ternyata batalnya laga itu karena Frank Wormuth!

Timnas Indonesia U-17 menggelar pemusatan latihan (TC) di Jerman sepanjang September-Oktober 2023. Sebanyak tujuh laga uji coba dilakoni, yakni menghadapi FC Koln U-17, SV Meppen U-17, 1. FSV Mainz 05 U-19, Eintracht Frankfurt U-19, VFL Osnabrück U-19, SC Paderborn Youth U-17, dan TSV Meerbusch U-17.

Timnas Indonesia U-17

Bima mengatakan ada pertimbangan khusus dari Wormuth yang membuat timnya batal melawan Jerman U-17. Sebab, tim pelatih menilai Iqbal Gwijangge dan kolega lebih tepat melawan klub-klub di sana.

"Ya, ini ada banyak masukan terutama dari Coach Frank ke kita. Coach Frank ada pertimbangan lain, kami menerima, ok, memang benar masukan dia kami pahami dan mengerti," kata Bima di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (30/10/2023).

"Makanya kami tidak ambil uji coba dengan tim-tim nasional," sambung pria kelahiran Balikpapan itu.

Lebih lanjut, Bima mengatakan Wormuth punya kedekatan dengan pelatih-pelatih klub di Jerman. Jadi, pihaknya lebih leluasa melakukan komunikasi dengan pelatih lawan terkait pola uji coba yang diharapkan.

Halaman:
1 2
      
