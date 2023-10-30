Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Keturunan yang Pernah Dicoret Bima Sakti Bisa Gantikan Chow Yun Damanik Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |11:32 WIB
3 Pemain Keturunan yang Pernah Dicoret Bima Sakti Bisa Gantikan Chow Yun Damanik Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023
Chow Yun Damanik gagal perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
SEBANYAK 3 pemain keturunan yang bisa menggantikan Chow Yun Damanik setelah gagal memperkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan diulas Okezone. Gelandang berpaspor Swiss, Chow Yun Damanik gagal memperkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 karena tidak memiliki paspor Indonesia.

"Iya (tidak bisa membela Timnas Indonesia U-17). Padahal, kami butuh banget. Dia bagus banget," kata Bima Sakti kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (30/10/2023).

Chow Yun Damanik

(Chow Yun Damanik gagal perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)

"Chow ini masalah paspornya. Jadi, memang perlu waktu. Orangtuanya paspornya dua-dua sudah Swiss. Ya, ibunya orang Indonesia, tapi sudah berpaspor Swiss," lanjut Bima Sakti.

Setelah nama Chow Yun Damanik dicoret, sejatinya ada sejumlah pemain keturunan yang bisa menggantikan gelandang berusia 16 tahun ini. Pemain-pemain ini pernah menjalani seleksi, namun gagal memikat hati Bima Sakti. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain keturunan yang pernah dicoret Bima Sakti bisa gantikan Chow Yun Damanik perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023:

3. Althaf Fawwaz Khan

Althat Khan

Althaf Fawwaz Khan sempat menjalani seleksi di Timnas Indonesia U-17 yang dilangsungkan di Jakarta dan Bali. Sayangnya, pemain yang sempat menimba ilmu di akademi Barcelona itu gagal menarik hati Bima Sakti.

Menariknya setelah dicoret Timnas Indonesia U-17, Althaf Fawwaz Khan langsung mendapatkan beasiswa. Ia ditawari untuk bergabung dengan akademi klub Liga Jerman, Schalke 04.

