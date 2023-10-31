Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kans Juara Menipis, Shayne Pattynama Masih Bisa Bantu Viking FK Tembus Kompetisi Eropa

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |01:16 WIB
Kans Juara Menipis, Shayne Pattynama Masih Bisa Bantu Viking FK Tembus Kompetisi Eropa
Shayne Pattynama masih berpeluang membawa Viking FK tembus kompetisi Eropa (Foto: Instagram/@s.pattynama)
A
A
A

DRAMMEN – Peluang bintang Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, menggondol gelar juara Liga Norwegia 2023 bersama Viking FK cenderung tipis. Namun, dia masih berpeluang membawa klubnya tembus Liga Konferensi Eropa 2024-2025.

Viking FK menelan kekalahan menyakitkan dari Stromgodset pada lanjutan Liga Norwegia 2023-2024, Minggu 29 Oktober malam WIB. Bermain di Marienlyst Stadium, Drammen, mereka takluk 0-1 lewat gol yang dicetak Elias Malkersen (29’).

Viking FK

Pada laga itu, Pattynama tampil sebagai starter selama 90 menit penuh. Tercatat, pemain keturunan Semarang, Jawa Tengah, itu mencatat tiga tembakan. Sayangnya, dia gagal mencetak gol.

Kekalahan terasa begitu menyakitkan sebab Viking FK sejatinya lebih diunggulkan. Stomgodset merupakan tim yang berkutat di papan tengah.

Viking FK kini berada di peringkat tiga klasemen sementara Liga Norwegia 2023-2024 dengan perolehan 52 poin dari 26 laga. Mereka terpaut enam poin dari sang pemuncak, Bodo/Glimt.

Dengan menyisakan empat laga lagi, Viking FK bisa saja mengudeta Bodo/Glimt di puncak klasemen tetapi peluangnya tipis. Terlebih, sang pesaing konsisten menang dalam beberapa laga terakhir.

Halaman:
1 2
      
