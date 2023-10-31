Madura United Pindah Markas di Pertengahan Liga 1 2023-2024, Ini Penyebabnya!

MADURA United pindah markas di pertengahan Liga 1 2023-2024. Penyebabnya, Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP) yang jadi markas mereka selama ini akan direnovasi.

Alhasil, Madura United akan pindah kandang di pertengahan musim Liga 1 2023-2024. Kali ini, mereka akan memakai Stadion Gelora Bangkalan (SGB).

Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP) sendiri akan direnovasi mulai Oktober 2023. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Local Organizing Committee (LOC) Madura United, Moh Alwi.

Pada pertengahan Oktober 2023, SGMRP dilakukan pelelangan. Adapun atribut-atribut pertandingan sudah dipindahkan ke SGB, di antaranya ada LED Board yang sudah dipasang di lokasi tersebut.

Alwi mengatakan Stadion Gelora Bangkalan akan menjadi kandang sementara buat Madura United hingga akhir Liga 1 2023-2024. Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- mulai memakai Stadion Gelora Bangkalan saat menjamu Persib Bandung.