HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Digulung PSIS Semarang 1-2, Thomas Doll: Terlalu Banyak Kesalahan

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |00:11 WIB
Persija Jakarta Digulung PSIS Semarang 1-2, Thomas Doll: Terlalu Banyak Kesalahan
Persija Jakarta takluk 1-2 dari PSIS Semarang (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

SEMARANG - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mengakui banyak kesalahan dilakukan anak asuhnya saat takluk 1-2 dari PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024. Ditambah lagi, Macan Kemayoran kehilangan tenaga di babak kedua.

Duel PSIS Semarang vs Persija Jakarta di pekan ke-17 Liga 1 2023-2024 itu digelar di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Minggu 29 September malam WIB. Laskar Mahesa Jenar langsung mencetak tiga gol pada 30 menit awal laga.

PSIS Semarang vs Persija Jakarta

Namun, satu gol yang dicetak oleh Vitinho dianulir oleh wasit karena sudah dalam posisi offside. Sementara, dua gol lainnya yang disarangkan Lucao (16’) dan Carlos Fortes (26’) dianggap sah. Persija hanya mampu membalaskan lewat Ryo Matsumura (32’).

Usai pertandingan, Doll mengucapkan selamat kepada PSIS yang berhasil mengunci kemenangan. Dia mengakui Ryo Matsumura dan kawan-kawan banyak melakukan kesalahan fatal dalam laga tersebut.

“Selamat Semarang atas tiga poinnya, ketika Anda memulai pertandingan sepak bola seperti kami, 10 menit awal, terlalu banyak kesalahan," ujar Doll usai laga, dikutip pada Selasa (31/10/2023).

"Lalu 0-2 ya, di musim ini kami melakukan banyak kesalahan individu, sering di awal-awal laga, kesalahan yang mudah, kami berlari di belakang, 0-1, lalu 0-2,” imbuh pria asal Jerman itu.

Halaman:
1 2
      
