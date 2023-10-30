Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Sulit Menang, Thomas Doll Tak Ingin Terus Disalahkan

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |04:05 WIB
Persija Jakarta Sulit Menang, Thomas Doll Tak Ingin Terus Disalahkan
Pelatih Persjia Jakata, Thomas Doll (Foto: Cikal Bintang/MPI)
A
A
A

SEMARANG – Persija Jakarta masih sulit menang di Liga 1 2023-2024. Sang pelatih, Thomas Doll tak ingin dirinya menjadi kambing hitam atas performa buruk Macan Kemayoran musim ini.

Persija memperpanjang catatan lima laga tanpa kemenangan usai kalah 1-2 dari PSIS Semarang pada lanjutan Liga 1 2023-2024 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (29/10/2023) malam WIB. gol tuan rumah dicetak Lucao (16’) dan Carlos Fortes (26’), sedangkan Persija hanya mampu memperkecil kedudukan lewat gol Ryo Matsumura (32’).

Selain puasa kemenangan lima laga, Persija juga hanya mampu satu kali menang dalam 10 laga terakhir. Ya, tiga poin bagaikan barang yang sangat langka bagi tim berjuluk Macan Kemayoran itu.

Usai laga, Doll mengatakan hasil negatif yang terus didapat bukan sepenuhnya kesalahannya. Menurutnya, banyak pihak yang juga bertanggung jawab atas hasil minor yang terus diderita Riko Simanjuntak dan kolega.

“Saya lelah untuk membicarakanmn hal ini, semua tahu hal ini, bahwa kami kekurangan beberapa orang di posisi ini (lini depan), tapi tidak hanya di sisa musim, tetapi juga di 17 laga terakhir,” kata Doll pada konferensi pers usai laga, Minggu (29/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/49/3157711/mauricio_souza_senang_rayhan_hannan_dan_dony_tri_pamungkas_mengharumkan_nama_persija_jakarta-pgdI_large.jpg
Dony Tri dan Rayhan Hannan Moncer di Timnas Indonesia U-23, Pelatih Persija Jakarta: Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/49/3153278/simak_adu_kisaran_gaji_jordi_amat_di_persija_jakarta_dengan_klub_jdt_malaysia-fOEX_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Jordi Amat di Persija Jakarta dengan Klub JDT Malaysia, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/49/3151721/persija_jakarta_resmi_mendatangkan_van_basty_sousa-XtF9_large.jpg
Persija Jakarta Resmi Datangkan Van Basty Sousa, Rekrutan Asing Pertama Jelang Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/49/3137090/simak_kisah_tak_biasa_resky_fandy_yang_nyaris_jadi_petugas_damkar-OqMc_large.jpg
Kisah Tak Biasa Resky Fandi, Pemain Andalan Persija Jakarta yang Nyaris Jadi Petugas Damkar
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/51/1642955/hgi-dan-pordi-sukses-selenggarakan-turnamen-domino-digital-perdana-vab.webp
HGI dan PORDI Sukses Selenggarakan Turnamen Domino Digital Perdana
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/12/timnas_indonesia_u_17_dipastikan_tersingkir.jpg
Daftar 32 Tim Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025, Indonesia Tersingkir Usai Drama Akhir Fase Grup
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement