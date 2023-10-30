Persija Jakarta Sulit Menang, Thomas Doll Tak Ingin Terus Disalahkan

SEMARANG – Persija Jakarta masih sulit menang di Liga 1 2023-2024. Sang pelatih, Thomas Doll tak ingin dirinya menjadi kambing hitam atas performa buruk Macan Kemayoran musim ini.

Persija memperpanjang catatan lima laga tanpa kemenangan usai kalah 1-2 dari PSIS Semarang pada lanjutan Liga 1 2023-2024 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (29/10/2023) malam WIB. gol tuan rumah dicetak Lucao (16’) dan Carlos Fortes (26’), sedangkan Persija hanya mampu memperkecil kedudukan lewat gol Ryo Matsumura (32’).

Selain puasa kemenangan lima laga, Persija juga hanya mampu satu kali menang dalam 10 laga terakhir. Ya, tiga poin bagaikan barang yang sangat langka bagi tim berjuluk Macan Kemayoran itu.

Usai laga, Doll mengatakan hasil negatif yang terus didapat bukan sepenuhnya kesalahannya. Menurutnya, banyak pihak yang juga bertanggung jawab atas hasil minor yang terus diderita Riko Simanjuntak dan kolega.

“Saya lelah untuk membicarakanmn hal ini, semua tahu hal ini, bahwa kami kekurangan beberapa orang di posisi ini (lini depan), tapi tidak hanya di sisa musim, tetapi juga di 17 laga terakhir,” kata Doll pada konferensi pers usai laga, Minggu (29/10/2023).