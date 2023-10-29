Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSIS Semarang vs Persija Jakarta, Thomas Doll Harap Pertemuan dengan Jakmania Dongkrak Motivasi Pemain

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |06:28 WIB
PSIS Semarang vs Persija Jakarta, Thomas Doll Harap Pertemuan dengan Jakmania Dongkrak Motivasi Pemain
Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll (Foto: Cikal Bintang/MPI)
SEMARANG – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll berharap pertemuan dengan suporter pada Rabu (25/10/2023) bisa mendongkrak motivasi anak asuhnya jelang laga kontra PSIS Semarang. Arsitek asal Jerman itu berharap anak asuhnya tidak menambah kekecewaan Jakmania usai rentetan hasil negatif dalam beberapa laga terakhir.

Tim berjuluk Macan Kemayoran masih lesu di Liga 1 2023-2024. Bagaimana tidak, dalam 10 laga terakhir, Persija hanya mampu meraih satu kemenangan.

Pada laga terakhir, Persija Jakarta keok di tangan RANS Nusantara dengan skor 1-2. Hasil itu sekaligus menjadi kekalahan kandang perdana Persija di musim ini.

Suporter pun kehilangan kesabaran, bahkan sampai mengirim karangan bunga ke tempat latihan Persija, Sawangan, Depok. Jakmania juga melakukan pertemuan dengan tim dan manajemen beberapa waktu lalu.

Doll berharap pertemuan dengan Jakmania tersebut bisa mendongkrak moral para pemainnya jelang laga kontra PSIS Semarang yang digelar di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (29/10/2023). Sebab dia tidak ingin kekecewaan Jakmania semakin dalam pada laga selanjutnya

“Kami punya juga pertemuan penting minggu ini, dengan jakmania, dan sangat jelas bahwa seperti yang Anda lihat, banyak emosi yang ditunjukkan, orang-orang memiliki pandangan, kami berdiskusi dengan jujur, kami berharap ini menjadi motivasi bagi pemain kami,” kata Doll pada konferensi pers, Sabtu (28/10/2023).

