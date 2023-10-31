Vinicius Jr Resmi Perpanjang Kontrak dengan Real Madrid hingga 2027

Vinicius Jr resmi diikat kontrak baru oleh Real Madrid hingga 2027 (Foto: Instagram/vinijr)

VINICIUS Jr resmi memperpanjang kontrak dengan Real Madrid hingga 2027 mendatang. Sang pemain asal Brasil itu sendiri mengutarakan kebahagiaannya melalui Instagram pribadinya pada Selasa (31/10/2023).

Real Madrid juga telah resmi mengumumkannya di akun resmi klub. Di sisi lain, Vinicius berharap untuk bisa meraih lebih banyak gelar ke depannya usai resmi memperpanjang klub.

"TIDAK MUNGKIN, tapi BUKAN MUNGKIN!! Klub terbesar dan terbaik di dunia. Terima kasih Presiden, fans, kolega, dan semua orang yang bekerja di @RealMadrid. Terima kasih keluarga, teman, dan penggemar!! Di klub impian hingga tahun 2027 dan untuk meraih lebih banyak gelar bersama," tulis Vini di Instagramnya, @vinijr, tersebut.

Vini sendiri telah direkrut Real Madrid sejak Juli 2018 lalu. Dia didatangkan oleh Los Blancos langsung dari Brasil saat masih berkarier bersama Flamengo.

Real Madrid pun menjadi klub pertamanya di Eropa. Pemain berusia 23 tahun itu juga berhasil menunjukkan performa apiknya selama mentas bersama Los Blancos.