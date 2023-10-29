Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti Ramalkan Jumlah Gol Jude Bellingham di Akhir Musim 2023-2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |22:00 WIB
Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti Ramalkan Jumlah Gol Jude Bellingham di Akhir Musim 2023-2024
Jude Bellingham diprediksi bisa cetak 25 gol musim ini (Foto: REUTERS)
A
A
A

PELATIH Real Madrid Carlo Ancelotti ramalkan jumlah gol Jude Bellingham di akhir musim 2023-2024 ini mencapai 25 gol. Sang gelandang serang asal Inggris kembali menunjukkan tajinya dalam duel El Clasico pada Sabtu (28/10/2023) malam kemarin WIB.

Los Blancos – julukan Real Madrid – bertamu ke Estadi Olimpic Lluis Companys untuk lanjutan Liga Spanyol 2023-2024. Sempat tertinggal akibat gol Ilkay Gundogan, Real Madrid sukses membalikkan kedudukan pada babk kedua.

Jude Bellingham

Dua gol kemenangan Real Madrid itu dipersembahkan Bellingham pada menit ke-68, dan 90+2. Padahal, Barcelona terlihat kerap mendominasi di sepanjang laga.

Tambahan dua gol ini sekaligus membuat Bellingham konsisten dalam urusan mencetak gol. Tercatat sejauh ini, mantan pemain Borussia Dortmund itu sudah mengemas 13 gol dari 13 pertandingannya bersama Real Madrid di semua kompetisi.

Melihat keganasan anak asuhnya itu, Ancelotti optimistis Bellingham akan dengan mudah mengoleksi dua digit gol bersama Real Madrid di musim ini. Meskipun di sisi lain, dia ingin gol-gol Los Blancos tercipta lewat sosok striker, bukan dari seorang gelandang seperti Bellingham.

“Dia bisa dengan mudah mencetak 20 atau 25 gol,” kata Ancelotti, dikutip dari situs resmi Real Madrid, Minggu (29/10/2023).

Halaman:
1 2
      
