HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kena Hujat Seorang Netizen karena Semangati Fans Manchester United, Ganjar Pranowo: Ya Maaf Ya

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |18:15 WIB
Kena Hujat Seorang Netizen karena Semangati Fans Manchester United, Ganjar Pranowo: Ya Maaf Ya
Capres Ganjar Pranowo (kanan) merupakan pendukung Manchester United. (Foto: Instagram/ganjar_pranowo)
A
A
A

CALON Presiden (Capres) Ganjar Pranowo kena hujatan seorang netizen melalui sosial media X (Twitter) usai menyemangati fans Manchester United yang baru saja dipermalukan Manchester City 0-3. Menariknya, Ganjar dengan santai membalas dengan mengucapkan kata maaf kepada netizen tersebut.

Netizen dengan akun @bin** merespons cuitan Ganjar Pranowo yang menghibur fans MU pada hari Senin, (30/10/2023).

Netizen tersebut terlihat geram terhadap buzzer-buzzer yang saat ini kerap berkeliaran menjelang ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

“Buzzer lu tertibin dong b**n, Capres b*k lu,” tulis akun @bin* yang disertai kata-kata kasar didalamnya.

Namun, Ganjar Pranowo merespons dengan sikap santai dan kepala dingin. Ia mengambil pendekatan yang lebih dewasa dalam menghadapi kritik tersebut dengan menanggapi melalui fitur Quote Post dari aplikasi X.

“Ya maaf ya” tulis Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo

Hujatan tersebut kemudian menjadi sorotan di media sosial, dengan netizen lain ikut mengomentari dan memberikan reaksi beragam terhadap cuitan akun @bin**.

Sebagian netizen memilih untuk bersikap lebih bijak dan merespons dengan kata-kata positif.

“Tuh orang ketikannya, yang sabar pak… Orang sabar disayang Allah. Kalo bin** gatau siapa yang sayang” tulis akun @Den****

Sementara itu, ada juga yang memilih untuk mengomentari dengan sentuhan humor, sebagai bentuk sindiran ringan terhadap netizen yang telah melontarkan kritik kasar.

“Kasi nasbung (nasi bungkus) dong biar diem” tulis @rz*_**

