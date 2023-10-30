Chow Yun Damanik Harus Tunggu 2 Tahun Lagi untuk Bisa Bela Timnas Indonesia

Chow Yun Damanik harus tunggu dua tahun untuk bisa membela Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

CHOW Yun Damanik harus tunggu dua tahun lagi untuk bisa bela Timnas Indonesia. Sebab, usianya kini baru 16 tahun dan naturalisasi baru bisa dilaksanakan pada usia 18 tahun. Alih-alih di tim junior, kini Chow berpotensi bermain bersama tim senior.

Chow Yun Damanik seharusnya tampil bersama Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Namun, ternyata dia tidak memegang paspor Indonesia.

Status kewarganegaraan Chow masih abu-abu. Keputusan sang ibu yang melepas status Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi penyebab mandeknya proses pembuatan paspor tersebut

Berdasarkan undang-undang, Chow sejatinya bisa dinyatakan sebagai WNI dan langsung dibuatkan paspor, andai dilahirkan ketika sang ibu belum melepas kewarganegaraan Indonesianya. Hanya saja, tidak jelas kapan sang ibu beralih warga negara.

Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga mengatakan PSSI terus berusaha meminta dokumen sang ibu ketika beralih kewarganegaraan. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil hingga hari ini, Senin (30/10/2023).

“Kami terus melakukan komunikasi sampai kemarin meminta dokumen kapan pelepasan WNI ibunya, yang sayangnya sampai hari ini tidak bisa diberikan oleh keluarganya,” kata Arya dalam keterangan di akun Instagram pribadinya, @arya.m.sinulingga.

“Jadi kami dari PSSI walau sangat berat tetap harus mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia, dan tidak bisa melanggar regulasi tersebut karena tidak ada yang boleh dikecualikan,” sambungnya kemudian.