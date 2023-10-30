Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bangku-Bangku di Tribun Selatan SUGBK Dibongkar, Pengelola: Persiapan Konser Coldplay

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |20:48 WIB
Bangku-Bangku di Tribun Selatan SUGBK Dibongkar, Pengelola: Persiapan Konser Coldplay
Bangku tribun selatan SUGBK mulai dibongkar sebagai persiapan konser Coldplay. (Foto: Andri Bagus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Terlihat bangku-bangku yang berada di tribun selatan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) mulai dibongkar dan membuat banyak pihak bertanya-tanya mengapa hal tersebut dilakukan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Unit Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Bangun Didik Susantoro, mengatakan hal itu memang sengaja dilakukan sebagai persiapan konster band asal Inggris, Coldplay yang digelar pada 15 November 2023 mendatangg.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di sana, Senin (30/10/2023), bangku di tribun selatan mulai sebagian dicopot. Namun, lapangan utama masih bisa digunakan untuk latihan Timnas Indonesia U-17.

Bangun Didik mengatakan persiapan konser band itu memang sudah mulai dilakukan. Hal itu sudah bisa terlihat di beberapa sudut SUGBK, tetapi persiapan Timnas Indonesia U-17 masih bisa berlangsung untuk Piala Dunia U-17.

"Untuk tribun selatan bangku dicopot sebagai persiapan konser Coldplay. Itu untuk jalur area evakuasi. SOP promotornya harus ada jalur evakuasi. Jadi, kursi tribun selatan dicopot dan nanti akan dikembalikan seperti semula," kata Bangun Didik di Jakarta, Senin (30/10/2023).

Bangku Tribun Selatan di SUGBK mulai dibongkar sebagai persiapan konser Coldplay (Andri Bagus/MPI)

Bangun Didik mengatakan jumlah kursi penonton yang dilepas sekitar 3 ribu buah saja di tribun tersebut. Tribun selatan memang tepat di belakang panggung konser Coldplay.

Halaman:
1 2
      
