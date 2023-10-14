Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh yang Mengakhiri Penantian Sejak 2019 untuk Tampil di SUGBK

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |05:15 WIB
Kisah Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh yang Mengakhiri Penantian Sejak 2019 untuk Tampil di SUGBK
Sandy Walsh akhirnya bermain di SUGBK bersama Timnas Indonesia (Foto: Twitter/sandywalsh_)
A
A
A

KISAH pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh yang mengakhiri penantian sejak 2019 untuk tampil di Stadionn Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Sang bek sayap KV Mechelen mengaku terkesan dengan dukungan luar biasa suporter di SUGBK.

Sandy Walsh baru saja merasakan atmosfer SUGBK ketika Garuda – julukan Timnas Indonesia – menghadapi Brunei Darussalam pada Kamis (12/10/2023) kemarin. Itu merupakan laga keduanya bersama Timnas Indonesia setelah laga di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, kontra Turkmenistan pada bulan September lalu.

Sandy Walsh

Dalam laga kontra Brunei Darussalam, Sandy Walsh sukses membantu Timnas Indonesia mengamankan kemenangan di leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2016. Tim asuhan Shin Tae-yong menang telak dengan skor 6-0.

Dalam laga itu, pemain KV Mechelen itu hampil 90 menit. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong melakukan eksperimen untuk Sandy karena dimainkan posisi berbeda dari bek sayap menjadi gelandang bertahan dalam laga itu.

Sandy Walsh mengatakan sangat bahagia bisa tampil di SUGBK. Dia punya takjub dengan dukungan luar biasa para suporter yang sudah datang langsung ke stadion.

Halaman:
1 2
      
