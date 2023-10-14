Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dimas Drajad Beber Alasan Lebih Gacor di Timnas Indonesia ketimbang Persikabo 1973 Musim Ini

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |02:04 WIB
Dimas Drajad Beber Alasan Lebih Gacor di Timnas Indonesia ketimbang Persikabo 1973 Musim Ini
Dimas Drajad tampil lebih tajam di Timnas Indonesia ketimbang Persikabo 1973 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Dimas Drajad membeberkan alasan lebih gacor di Timnas Indonesia ketimbang klubnya Persikabo 1973 pada musim ini. Ternyata, ia baru menemukan sentuhan kembali setelah pulih dari cedera.

Pemain berusia 26 tahun itu baru saja mencetak hattrick saat Timnas Indonesia menang 6-0 atas Timnas Brunei Darussalam pada leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis 12 Oktober 2023 malam WIB. Duel itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Dimas Drajad

Sementara itu, Dimas belum mencetak satu gol pun bersama Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024. Padahal, ia sudah mencatatkan sembilan penampilan pada musim ini di Liga 1.

Dimas mengatakan masih beradaptasi setelah cedera menjadi kendala dalam menampilkan performa terbaiknya. Namun, kini kondisinya sudah cukup baik dan nyaman saat bermain.

"Saya sempat cedera hamstring dan beberapa kali di lutut. Mungkin itu saya baru merasakan enak main di pertandingan," ucap Dimas usai laga di Jakarta, dikutip pada Sabtu (14/10/2023).

Pemain asal Gresik itu berharap performanya dapat stabil bersama Timnas Indonesia dan Persikabo 1973. Oleh karena itu, ia akan bekerja keras dalam sesi latihan.

Halaman:
1 2
      
