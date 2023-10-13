Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dimas Drajad Ungguli Lionel Messi hingga Neymar Jr di Daftar Top Skor Kualifikasi Piala Dunia 2026, Begini Reaksi Erick Thohir

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |21:02 WIB
Dimas Drajad Ungguli Lionel Messi hingga Neymar Jr di Daftar Top Skor Kualifikasi Piala Dunia 2026, Begini Reaksi Erick Thohir
Dimas Drajad kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PENYERANG Timnas Indonesia, Dimas Drajad, ungguli Lionel Messi hingga Neymar Jr di daftar top skor Kualifikasi Piala Dunia 206. Mendapati hal ini, Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, pun beraksi.

Erick memberikan pesan khusus kepada Dimas Drajad. Dia berharap Dimas Drajad bisa tampil konsisten sehingga dapat terus menambah pundi-pundi golnya.

Dimas Drajad

Erick Thohir sendiri sangat senang dengan kemenangan besar yang didapat Skuad Garuda. Apalagi, lini depan Timnas Indonesia sangat tajam dengan terbukti dua strikernya mampu mengemas hattrick dan brace.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini berharap baik Dimas Drajad dan Ramadhan Sananta bisa terus menambah pundi-pundi golnya tanpa memandang siapapun lawan yang akan dihadapi.

“Kemenangan besar ini patut disyukuri. Apalagi ada striker kita mampu mencetak hattrick dan menempati top skor sementara kualifikasi Piala Dunia 2026,” kata Erick, dikutip dari situs resmi PSSI, Jumat (13/10/2023).

“Semoga ke depannya, para penyerang kita tetap konsisten, dan menambah terus catatan gol ke gawang lawan, siapapun itu yang menjadi lawannya,” lanjutnya.

Ya, Dimas Drajad menjadi bintang dalam kemenangan Timnas Indonesia 6-0 atas Brunei Darussalam di leg pertama putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis 12 Oktober 2023.

Dalam laga itu, striker berusia 26 tahun tersebut menyumbang tiga gol dari enam gol yang bersarang ke gawang Tebuan -julukan Timnas Brunei Darussalam. Tiga gol yang dicetak Dimas Drajad terjadi pada menit ke-6, 72’, dan 90+2’.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
