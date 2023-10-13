Hari Ini, Timnas Indonesia Langsung Terbang ke Brunei Darussalam untuk Lakoni Laga Leg II Kualifikasi Piala Dunia 2026

JAKARTA – Timnas Indonesia langsung terbang ke Brunei Darussalam pada hari ini untuk lakoni laga leg II Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu diketahui dari unggahan akun Instagram Timnas Indonesia, @timnas.indonesia, pada Jumat (13/10/2023).

Padahal, Timnas Indonesia sendiri baru saja rampung melakoni laga leg I kontra Timnas Brunei Darussalam kemarin malam. Laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, itu dimenangkan pasukan Shin Tae-yong secara telak dengan skor 6-0.

Laga leg II Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam sendiri diketahui baru akan bergulir pada Selasa 17 Agustus 2023. Pertandingan itu akan dihelat bergantian di Brunei Darussalam, tepatnya di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan.

“Para penggawa Garuda langsung bertolak ke Brunei Darussalam untuk melakoni leg kedua,” tulis akun Instagram @timnas.indonesia, Jumat (13/10/2023).

Pada laga leg I sendiri, Timnas Indonesia tampil sempurna di hadapan publiknya sendiri. Skuad Garuda berhasil mengunci kemenangan telak 6-0 BERKAT hattrick Dimas Drajad (7’, 72’, dan 90+2), Rizky Ridho (12’), dan brace Ramadhan Sananta (63’p, 67’).

Kemenangan atas Brunei Darussalam di leg pertama itu membuat Timnas Indonesia untuk sementara berhasil naik satu tingkat pada ranking FIFA. Diketahui, saat ini Skuad Garuda menempati ranking ke-146 dunia.