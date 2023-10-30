Jadwal Lengkap Piala Dunia U-17 2023 Indonesia: Ada Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador hingga Inggris vs Brasil!

JADWAL lengkap Piala Dunia U-17 2023 Indonesia akan diulas Okezone. Piala Dunia U-17 bakal segera berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023 di empat stadion yakni Jakarta International Stadium (Jakarta), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya), dan Stadion Manahan (Solo).

Sesuai hasil drawing fase grup Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Zurich, Swiss, pada Jumat (15/9/2023) malam WIB lalu, Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama. Skuad Garuda Asia menempati pot unggulan karena berstatus sebagai tuan rumah.

Sementara itu, Grup B diisi oleh Spanyol, Kanada, Mali, dan Uzbekistan. Sedangkan Grup C ada Brasil, Iran, Kaledonia Baru, dan Inggris. Kemudian Grup D dihuni Jepang, Polandia, Argentina, dan Senegal. Grup E diisi Prancis, Burkina Faso, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Terakhir, Grup F diramaikan Meksiko, Jerman, Venezuela, dan Selandia Baru.

Nantinya, Stadion Gelora Bung Tomo akan menjadi home base Timnas Indonesia U-17 dan tim Grup A lainnya selama babak fase grup. Laga Panama vs Maroko akan membuka Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo pada 10 November 2023 pukul 16.00 WIB. Setelah itu, ada duel yang ditunggu antara Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador pukul 19.00 WIB di stadion yang sama.

Sementara itu, Grup B Piala Dunia U-17 2023 yang diisi Spanyol, Kanada, Mali, dan Uzbekistan bakal bertanding di Stadion Manahan, Solo. Sedangkan Grup C Piala Dunia U-17 2023 yang dihuni Brasil, Iran, Kaledonia Baru, serta Inggris akan bertanding di Jakarta International Stadium.

Kemudian Grup D yang ditempati Jepang, Polandia, Argentina, serta Senegal akan memakai Stadion si Jalak Harupat. Tim yang mengisi Grup E, yakni Prancis, Burkina Faso, Korea Selatan, dan Amerika Serikat akan bertanding di Jakarta International Stadium.

Tersakhir, Grup F yang ditempati Meksiko, Jerman, Venezuela, dan Selandia Baru juga akan menjalani laga di Stadion Si Jalak Harupat. Nantinya, juara grup dan runner-up dari masing-masing grup akan lolos otomatis ke babak 16 besar. Selain itu, plus empat tim peringkat ketiga terbaik yang juga berhak mendapatkan tiket lolos ke babak 16 besar.