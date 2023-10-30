Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Arkhan Kaka dan Nabil Asyura Mulai Menggila, Siap Jadi Mesin Gol Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |18:29 WIB
Arkhan Kaka dan Nabil Asyura jadi mesin gol utama Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
Arkhan Kaka dan Nabil Asyura jadi mesin gol utama Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

ARKHAN Kaka dan Nabil Asyura mulai menggila bersama Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17. Lantas hal tersebut membuat Arkhan dan Nabil siap untuk menjadi mesin gol Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023?

Seperti yang diketahui, Arkhan dan Nabil saat ini tengah fokus berlatih bersama skuad Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17. Hal tersebut guna mematangkan persiapan Timnas Indonesia U-17 yang akan tampil di Piala Dunia U-17 2023.

Timnas Indonesia U-17 pun dipastikan satu grup dengan Panama, Ekuador, dan Maroko di Grup A Piala Dunia U-17 2023. Di atas kertas jelas Garuda Asia menjadi tim terlemah di Grup A tersebut.

Karenanya persiapan yang maksimal telah dilakukan pasukan Bima Sakti itu agar bisa memberikan perlawanan di Grup Piala Dunia U-17 2023 mendatang. Terbaru, mereka baru saja melakoni laga uji coba dengan melawan klub muda Rusia, Torpedo Moskow U-17.

Nabil Asyura

Dalam pertandingan yang digelar secara tertutup di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Minggu 29 Oktober 2023, Timnas Indonesia pun sukses menang dengan skor telak 4-0. Luar biasanya, keempat gol itu diciptakan berkat penampilan apik Arkhan dan Nabil.

Baik Nabil dan Arkhan tercatat sama-sama mencetak brace alias dua gol di laga Timnas Indonesia vs Torpedo Moskow U-17 tersebut. Penampilan apik Arkhan dan Nabil itu lantas dianggap luar biasa dan layak menjadi mesin gol Tanah Air di Piala Dunia U-17 2023.

Halaman:
1 2
      
