Lionel Messi di Ambang Raih Trofi Ballon d'Or Kedelapan, Makin Tinggalkan Cristiano Ronaldo!

LIONEL Messi di ambang raih trofi Ballon d’Or kedelapan, yang berarti dia semakin meninggalkan Cristiano Ronaldo. Pengumuman peraih Ballon d’Or 2023 akan dirilis pada Selasa (31/10/2023) dini hari nanti WIB.

Lionel Messi telah sukses mengumpulkan total tujuh gelar Ballon d’Or dalam kariernya. Dengan demikian, dia menjadi pengoleksi gelar Bola Emas terbanyak sepanjang sejarah.

Empat gelar diraih secara beruntun pada 2009, 2010, 2011, dan 2012. Kemudian tiga gelar lainnya direngkuh pada 2015, 2019, dan 2021.

Kini, Lionel Messi berpotensi merengkuh gelar kedelapannya. La Pulga – julukan Messi – punya modal yang bagus setelah berhasil mengantarkan Timnas Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022 lalu.

Pesaing utamanya di tahun ini adalah Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Haaland bermodalkan treble winners bersama Manchester City dan catatan 52 gol pada musim lalu, sedangkan Mbappe membawa Timnas Prancis ke final Piala Dunia 2022.