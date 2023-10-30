Siapa Pemain Bola Terbaik di Alam Semesta?

SIAPA pemain bola terbaik di alam semesta? Pertanyaan ini sering kali muncul dalam perbincangan para pencinta sepakbola. Sebab, ada banyak nama hebat yang telah muncul dalam sejarah olahraga ini.

Beberapa nama yang sering disebut sebagai pemain terbaik di dunia adalah Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Pasalnya, keduanya merupakan pesepakbola dengan raihan trofi Ballon d’Or terbanyak di dunia.

Mantan pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, pada 2012 sempat melontarkan pernyataan kontroversial. Dia membandingkan pencapaian Cristiano Ronaldo dan La Pulga -julukan Lionel Messi- sebagai bintang lapangan hijau. Nah, lantas siapa pemain bola terbaik di alam semesta?

Melansir dari Independent, Senin (30/10/23), Jose Mourinho mengatakan bahwa pemain bola terbaik di alam semesta adalah Cristiano Ronaldo. Pelatih AS Roma itu berpendapat bahwa Ronaldo lebih pantas memenangkan Ballon d’Or 2012 dari pada Lionel Messi. Menurutnya, sebuah kejahatan jika Cristiano Ronaldo kalah dari Messi.

"Ketika seseorang dengan tanggung jawab yang sama seperti saya keluar dan berkata, 'Punyaku adalah yang terbaik di planet ini' maka saya harus mengatakan anak saya tidak lahir di Madeira, dia lahir di Mars; dia bukan dari planet Bumi, dia adalah yang terbaik di alam semesta,” kata Mourinho kepada harian Portugal A Bola.

“Jika Messi adalah yang terbaik di planet ini, Ronaldo adalah yang terbaik di alam semesta. Merupakan kejahatan jika Ronaldo tidak memenangkan Ballon d’Or,” lanjutnya.