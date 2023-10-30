Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Siapa Pemain Bola Terbaik di Alam Semesta?

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |13:15 WIB
Siapa Pemain Bola Terbaik di Alam Semesta?
Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. (Foto: FIFA.com)
A
A
A

SIAPA pemain bola terbaik di alam semesta? Pertanyaan ini sering kali muncul dalam perbincangan para pencinta sepakbola. Sebab, ada banyak nama hebat yang telah muncul dalam sejarah olahraga ini.

Beberapa nama yang sering disebut sebagai pemain terbaik di dunia adalah Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Pasalnya, keduanya merupakan pesepakbola dengan raihan trofi Ballon d’Or terbanyak di dunia.

Lionel Messi. Foto: Reuters

Mantan pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, pada 2012 sempat melontarkan pernyataan kontroversial. Dia membandingkan pencapaian Cristiano Ronaldo dan La Pulga -julukan Lionel Messi- sebagai bintang lapangan hijau. Nah, lantas siapa pemain bola terbaik di alam semesta?

Melansir dari Independent, Senin (30/10/23), Jose Mourinho mengatakan bahwa pemain bola terbaik di alam semesta adalah Cristiano Ronaldo. Pelatih AS Roma itu berpendapat bahwa Ronaldo lebih pantas memenangkan Ballon d’Or 2012 dari pada Lionel Messi. Menurutnya, sebuah kejahatan jika Cristiano Ronaldo kalah dari Messi.

"Ketika seseorang dengan tanggung jawab yang sama seperti saya keluar dan berkata, 'Punyaku adalah yang terbaik di planet ini' maka saya harus mengatakan anak saya tidak lahir di Madeira, dia lahir di Mars; dia bukan dari planet Bumi, dia adalah yang terbaik di alam semesta,” kata Mourinho kepada harian Portugal A Bola.

“Jika Messi adalah yang terbaik di planet ini, Ronaldo adalah yang terbaik di alam semesta. Merupakan kejahatan jika Ronaldo tidak memenangkan Ballon d’Or,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/46/2973173/kisah-haru-lionel-messi-berikan-trofi-ballon-dor-ke-8-kepada-museum-barcelona-ini-penyebabnya-UerQxAMjrP.jpg
Kisah Haru Lionel Messi Berikan Trofi Ballon dOr Ke-8 kepada Museum Barcelona, Ini Penyebabnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2946458/kaleidoskop-2023-lionel-messi-sabet-trofi-ballon-dor-kedelapan-QxR1MUHv9V.jpg
Kaleidoskop 2023: Lionel Messi Sabet Trofi Ballon dOr Kedelapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/51/2938293/leonardo-bonucci-prediksi-jude-bellingham-bakal-dominasi-ballon-dor-di-masa-depan-q7tn0VZ28W.jpg
Leonardo Bonucci Prediksi Jude Bellingham Bakal Dominasi Ballon dOr di Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/51/2913896/kakak-cristiano-ronaldo-sindir-lionel-messi-sebut-pencapaian-adiknya-berkat-jerih-payah-bukan-hasil-giveaway-Ex7KMpg5l9.JPG
Kakak Cristiano Ronaldo Sindir Lionel Messi, Sebut Pencapaian Adiknya Berkat Jerih Payah Bukan Hasil Giveaway
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/12/50/1643273/profil-mohammad-javad-vafaei-sani-petinju-iran-yang-dijatuhi-hukuman-mati-karena-ikut-demo-ucj.webp
Profil Mohammad Javad Vafaei Sani, Petinju Iran yang Dijatuhi Hukuman Mati karena Ikut Demo
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri_3.jpg
Fajar/Fikri Berjuang Mati-matian Demi Tiket Terakhir ke BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement