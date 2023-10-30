Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sorot Rencana TC Timnas Indonesia di Turki Jelang Piala Asia 2023, Ketar-ketir?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |05:27 WIB
Media Vietnam Sorot Rencana TC Timnas Indonesia di Turki Jelang Piala Asia 2023, Ketar-ketir?
Timnas Indonesia tengah bersiap menatap Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, TheThao247, menyoroti rencana Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan (TC) di Turki jelang Piala Asia 2023. Selain itu, media tersebut juga menyinggung soal proyek naturalisasi pemain secara besar-besaran.

Indonesia dan Timnas Vietnam akan berjumpa pada Piala Asia 2023. Kedua negara masuk di Grup D bersama dengan Timnas Jepang dan Timnas Irak.

Timnas Brunei Darussalam vs Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@fa.bruneidarussalam)

Pertemuan antara Timnas Indonesia dengan Timnas Vietnam dijadwalkan berlangsung pada 19 Januari 2024 di Qatar. Ada pun Piala Asia 2023 digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

Persiapan tentu tengah dilakukan kedua negara jelang turnamen empat tahunan itu. Skuad Garuda sendiri disebut akan menggelar TC di Turki jelang turnamen sebelum berangkat ke Qatar.

Rencana itu mendapat sorotan dari TheThao247. Ditambah lagi, Timnas Indonesia akan membawa pemain-pemain muda yang semakin matang, dipadukan dengan pesepakbola naturalisasi di ajang itu.

"Dengan naturalisasi besar-besaran pemain asing dan sekelompok talenta yang mencapai kematangan, tim seribu pulau itu berjanji akan menjadi lawan yang tidak menyenangkan bagi "Prajurit Bintang Emas", terutama selama masa transisi di bawah pelatih baru Philippe Troussier," bunyi ulasan artikel TheThao247, dikutip pada Senin (30/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/51/1643041/kenapa-pbsi-hanya-kirim-5-wakil-di-kumamoto-masters-2025-uan.webp
Kenapa PBSI Hanya Kirim 5 Wakil di Kumamoto Masters 2025?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/mike_rajasa.jpg
Debut Gemilang Mike Rajasa di Piala Dunia U-17 2025, Nova Arianto Bilang Begini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement