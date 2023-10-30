Media Vietnam Sorot Rencana TC Timnas Indonesia di Turki Jelang Piala Asia 2023, Ketar-ketir?

MEDIA Vietnam, TheThao247, menyoroti rencana Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan (TC) di Turki jelang Piala Asia 2023. Selain itu, media tersebut juga menyinggung soal proyek naturalisasi pemain secara besar-besaran.

Indonesia dan Timnas Vietnam akan berjumpa pada Piala Asia 2023. Kedua negara masuk di Grup D bersama dengan Timnas Jepang dan Timnas Irak.

Pertemuan antara Timnas Indonesia dengan Timnas Vietnam dijadwalkan berlangsung pada 19 Januari 2024 di Qatar. Ada pun Piala Asia 2023 digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

Persiapan tentu tengah dilakukan kedua negara jelang turnamen empat tahunan itu. Skuad Garuda sendiri disebut akan menggelar TC di Turki jelang turnamen sebelum berangkat ke Qatar.

Rencana itu mendapat sorotan dari TheThao247. Ditambah lagi, Timnas Indonesia akan membawa pemain-pemain muda yang semakin matang, dipadukan dengan pesepakbola naturalisasi di ajang itu.

"Dengan naturalisasi besar-besaran pemain asing dan sekelompok talenta yang mencapai kematangan, tim seribu pulau itu berjanji akan menjadi lawan yang tidak menyenangkan bagi "Prajurit Bintang Emas", terutama selama masa transisi di bawah pelatih baru Philippe Troussier," bunyi ulasan artikel TheThao247, dikutip pada Senin (30/10/2023).