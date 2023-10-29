Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Egy Maulana Vikri Berpotensi Perpanjang Daftar Pesakitan Timnas Indonesia Jelang Hadapi Irak dan Filipina

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |18:43 WIB
Egy Maulana Vikri Berpotensi Perpanjang Daftar Pesakitan Timnas Indonesia Jelang Hadapi Irak dan Filipina
Egy Maulana Vikri alami cedera saat bela Dewa United (Foto: PSSI)
A
A
A

EGY Maulana Vikri berpotensi perpanjang daftar pesakitan Timnas Indonesia. Ini tentunya menjadi kabar buruk menjelang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Egy Maulana Vikri mengalami kesakitan ketika membela Dewa United di laga kontra Borneo FC pada lanjutan Liga 1 2023-2024, Sabtu (28/10/2023). Laga itu sendiri berakhir dengan kemenangan Borneo FC berkat hattrick dari pemain Timnas Indonesia, Stefano Lilipaly.

Stefano Lilipaly

Sempat terduduk di lapangan, Egy kemudian dihampiri tim medis dan dibawa keluar. Egy nampak menahan rasa sakit di bagian selangkangannya kala menuju tepi lapangan.

Perannya kemudian digantikan oleh Feby Eka Putra pada menit 58. Itu artinya, Egy berpeluang menambah panjang daftar cedera pemain Timnas Indonesia jelang putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Usai laga, pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink angkat bicara. Arsitek asal Belanda itu mengatakan kondisi Egy akan dievaluasi lebih lanjut.

“Dia (Egy) terkena tendangan, dia mencoba di babak kedua, jadi akan kami evaluasi,” kata Riekerink pada konferensi pers usai laga, dikutip Minggu (29/10/2023).

Sebelumnya, sudah ada beberapa nama yang menghuni daftar cedera skuad Garuda. Marselino Ferdinan dan Ivar Jenner terancam absen lantaran masih belum pulih dari cedera.

“Kondisi Marselino masih kami pantau, termasuk juga Ivar Jenner. Kabar terakhir memang kondisi Marselino cedera hamstring-nya belum baik, tapi kita masih nunggu hasil MRI dari klub untuk memastikan apakah bisa kita bawa ke Irak atau tidak,” kata Nova Arianto, asisten pelatih Timnas Indonesia.

“Belum, belum bisa kita pastikan. Kita masih akan tunggu surat hasil MRI dari klubnya agar kita bisa segera mengambil sikap soal pemanggilan,” ujarnya menambahkan.

Halaman:
1 2
      
