Erick Thohir Beri Restu Shin Tae-yong Jadi Penasihat Seongnam FC Sembari Tangani Timnas Indonesia dengan Satu Syarat

KETUA Umum PSSI Erick Thohir beri restu Shin Tae-yong jadi penasihat Seongnam FC sembari tangani Timnas Indonesia. Namun, Shin Tae-yong diperingatkan tentang hasil yang perlu diraih oleh skuad Garuda -- julukan Timnas Indonesia.

Erick Thohir mengonfirmasi bahwa Shin Tae-yong telah berbicara dengannya tentang hal itu selama tidak menyita waktu. Erick memberikan contoh dirinya sendiri yang kita tahu menjadi Menteri BUMN, Ketum PSSI, serta ambil peran dalam keanggotaan lainnya.

“Gapapa. Beliau (Shin Tae-yong) sudah bicara sama saya,” kata Erick kepada awak media di Surabaya, Minggu (29/10/2023).

“Kan itu bukan day to day. Saya juga jadi penasehat di sini, di situ,” sambungnya.

Hanya saja, Erick mengingatkan satu hal kepada Shin Tae-yong. Mantan Presiden Inter Milan itu menegaskan bahwa yang terpenting adalah prestasi untuk Timnas Indonesia harus menjadi nomor satu.