Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Bali United vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024: Serdadu Tridatu Menang 3-0!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |20:57 WIB
Hasil Bali United vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024: Serdadu Tridatu Menang 3-0!
Suasana laga Bali United vs Persita Tangerang. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
A
A
A

GIANYAR Bali United menang telak atas Persita Tangerang di pekan ke-17 Liga 1 2023-2024, pada Senin (30/10/2023) dini hari WIB. Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, tim berjuluk Serdadu Tridatu itu tepatnya menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tim tamu.

Ketiga gol Bali dicetak oleh Ilija Spasojevic (49’), Irfan Jaya (77’), dan Yabes Roni (90’). Kini berkat kemenangan di kandang tersebut, Bali United berada di peringkat keenam dengan koleksi 30 poin.

Sementara Persita gagal menjauh dari zona degradasi. Kekalahan itu membuat Persita masih tertahan di peringkat ke-15 dengan 18 poin, unggul empat angka dari Arema yang berada di posisi degradasi.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bali United vs Persita Tangerang (instagram/baliunitedfc)

Bali United langsung menebar ancaman sejak permainan dimulai. Irfan Jaya dan Privat Mbarga bergantian langsung melepas tembakan ke arah gawang lawan mengancam pertahanan Persita.

Tim tamu masih belum memberikan perlawanan di lima menit awal permainan. Persita mulai membalas ancaman setelah mendapat peluang di 10 menit pertama.

Kedua tim saling jual-beli serangan. Sejumlah peluang juga berhasil diciptakan dari masing-masing tim. Tempo kekuatan sepintas sama.

Namun upaya keduanya tak kunjung berbuah gol. Babak pertama pun berakhir dengan skor imbang kacamata.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1643983/gestur-menangis-ronaldo-berujung-kartu-merah-langsung-dibalas-suporter-irlandia-psl.webp
Gestur Menangis Ronaldo Berujung Kartu Merah, Langsung Dibalas Suporter IrlandiaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/20/frank_van_kempen.jpg
Curhat Frank Van Kempen: Sedih Tinggalkan Timnas Indonesia U-20 Sebelum Bertanding
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement