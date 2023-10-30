Hasil Bali United vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024: Serdadu Tridatu Menang 3-0!

GIANYAR – Bali United menang telak atas Persita Tangerang di pekan ke-17 Liga 1 2023-2024, pada Senin (30/10/2023) dini hari WIB. Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, tim berjuluk Serdadu Tridatu itu tepatnya menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tim tamu.

Ketiga gol Bali dicetak oleh Ilija Spasojevic (49’), Irfan Jaya (77’), dan Yabes Roni (90’). Kini berkat kemenangan di kandang tersebut, Bali United berada di peringkat keenam dengan koleksi 30 poin.

Sementara Persita gagal menjauh dari zona degradasi. Kekalahan itu membuat Persita masih tertahan di peringkat ke-15 dengan 18 poin, unggul empat angka dari Arema yang berada di posisi degradasi.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bali United langsung menebar ancaman sejak permainan dimulai. Irfan Jaya dan Privat Mbarga bergantian langsung melepas tembakan ke arah gawang lawan mengancam pertahanan Persita.

Tim tamu masih belum memberikan perlawanan di lima menit awal permainan. Persita mulai membalas ancaman setelah mendapat peluang di 10 menit pertama.

Kedua tim saling jual-beli serangan. Sejumlah peluang juga berhasil diciptakan dari masing-masing tim. Tempo kekuatan sepintas sama.

Namun upaya keduanya tak kunjung berbuah gol. Babak pertama pun berakhir dengan skor imbang kacamata.