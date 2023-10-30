Target RANS Nusantara Hadapi PSM Makassar, Eduardo Almeida: Laga Sulit tapi Kami Ingin Tiga Poin!

YOGYAKARTA – Pelatih RANS Nusantara FC, Eduardo Almeida, menatap penuh optimistis laga kontra PSM Makassar di pekan ke-17 Liga 1 2023-2024. Meski laga diyakini bakal berjalan sulit, dia pantan gentar karena memastikan para pemain RANS Nusantara siap tempur demi merebut kemenangan.

Almeida menyadari Juku Eja -julukan PSM Makassar- bukan merupakan tim yang mudah untuk ditaklukkan. Tak ayal, pelatih asal Portugal itu pun menyiapkan siasat untuk menumbangkan jawara liga musim lalu tersebut.

"Kami mempersiapkan apa pun melawan tim bagus, tim yang sangat teroganisasi, yang memiliki best season,” kata Almeida, dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (30/10/2023).

“Kami tahu ini pertandingan sulit, dan tentunya kami mempersiapkan segalanya dan menunjukkan yang terbaik dan mencoba mendapat tiga poin seperti match-match lainnya," sambungnya.

Saat ini, RANS Nusantara dalam momentum apik karena belum terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhir. The Prestige Phoenix -julukan RANS Nusantara- bahkan mampu mengalahkan PSIS Semarang (2-1), dan Persija Jakarta (2-1) pada dua pekan sebelumnya.

Hasil manis itu membuat RANS Nusantara duduk di posisi lima klasemen sementara. Almeida mengatakan, para pemainnya harus tetap fokus hingga target bertahan di kasta teratas tercapai pada akhir musim.