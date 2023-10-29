Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Direktur PT LIB Ferry Paulus Tanggapi Isu Pengurangan Tim Degradasi di Liga 1 2023-2024

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |23:02 WIB
Direktur PT LIB Ferry Paulus Tanggapi Isu Pengurangan Tim Degradasi di Liga 1 2023-2024
Ferry Paulus tanggapi soal regulasi tim degradasi di Liga 1 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Respons Direktur PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Ferry Paulus Soal Isu Pengurangan Tim Degradasi di Liga 1 2023-2024 akan diulas pada artikel ini. Pria yang disapa FP itu mengatakan regulasi kompetisi tidak bisa seenaknya diubah di tengah jalan.

Publik sepak bola tanah air baru saja digemparkan oleh rumor di media sosial. Ya, terdapat isu bahwa hanya akan ada satu tim yang terdegradasi dari Liga 1 musim ini.

Sementara tim yang promosi dari Liga 2 2023-2024 tetap berjumlah tiga tim. Itu artinya, peserta Liga 1 musim depan diisukan akan bertambah menjadi 20 tim.

Ferry Paulus lantas menanggapi bahwa tidak ada yang berubah dari regulasi Liga 1 musim ini. Tim yang terdegradasi tetap berjumlah tiga peserta, begitu juga dengan tim yang promosi dari Liga 2.

“Tidak ada yang berubah, kami tetap menjalankan apa yang sudah diputuskan dari Konfres PSSI. Jumlah tim yang terdegradasi di Liga 1 tetap sama, begitu juga yang promosi dari Liga 2, masing-masing tetap tiga tim,” kata Ferry dilansir laman resmi PT LIB, Minggu (29/10/2023).

