Liga 1 2023-2024: Kalahkan PSS Sleman, Persib Bandung Langsung Diminta Fokus Hadapi Madura United

BANDUNG - Winger asing Persib Bandung, Ciro Alves meminta timnya untuk langsung fokus ke pertandingan melawan Madura United di Liga 1 2023-2024. Padahal, Persib sendiri baru mengalahkan PSS Sleman di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (28/10/2023).

Ciro Alves mengatakan fokus itu harus dilakukan. Pasalnya laga Persib Bandung kontra Madura United akan digelar di Stadion Gelora Bangkalan, Madura pada Rabu (1/11/2023).

"Ini (melawan PSS Sleman) pertandingan yang bagus, performa bagus diperlihatkan tim. Kini kami harus beristirahat dan mengalihkan fokus ke laga melawan Madura," kata Ciro Alves usai menghadapi PSS Sleman.

Winger asal Brasil ini tak mau gegabah dalam menghadapi Madura United. Sebab menurutnya, Sapeh Kerab merupakan tim yang bagus di Liga 1 2023-2024.

Terbukti, Madura United kini berada di posisi tiga klasemen sementara Liga 1 2023/2024. Bahkan memiliki jumlah 31 poin yang sama dimiliki Persib Bandung sebagai penghuni peringkat dua.

"Ini akan menjadi laga yang sulit dan ini pertemuan dua tim di papan atas klasemen, kami di urutan kedua dan mereka ketiga," imbuhnya.