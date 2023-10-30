Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Manchester United vs Manchester City di Liga Inggris 2023-2024: Setan Merah Terbantai di Old Trafford

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |00:50 WIB
Hasil Manchester United vs Manchester City di Liga Inggris 2023-2024: Setan Merah Terbantai di Old Trafford
Man City menang telak 3-0 atas Man United di Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER - Manchester United dipaksa menelan pil pahit kala menjamu rival sekota, Manchester City pada pekan ke-10 Liga Inggris 2023-2024. Setan Merah dipermalukan 0-3 di depan publik mereka sendiri di Old Trafford, Minggu (29/10/2023) malam WIB.

Erling Haaland membuka kran gol Manchester Biru di babak pertama. Eks bomber Borussia Dortmund itu kembali mencatatkan namanya di papan skor usai jeda. Kemudian 10 menit jelang laga usai, Phil Foden ikut dalam pesta gol Man City ke gawang Man United.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain di depan para suporter pendukung tuan rumah nyatanya tak membuat nyali para pemain Man City ciut. Mereka bahkan tampil dominan dan berhasil menguasai permainan dengan baik.

Para pemain depan Man City saling bergantian untuk menciptakan peluang. Sementara di kubu tuan rumah, Man United cenderung bermain bertahan demi menjaga gawang mereka dari kebobolan.

Sayang, usaha itu sia-sia ketika Man City berhasil memimpin. Erling Haaland melakukan tugasnya dengan baik sebagai ekskutor penalti usai Man City dihadiahi penalti pada menit ke-26.

Perlahan tapi pasti pasukan Pep Guardiola kembali bermain menekan. Satu gol dari Haaland membuat mereka bermain lebih percaya diri atas Manchester United.

Sementara kubu tuan rumah yang tertinggal berusaha keras untuk mencari momen untuk bangkit. Pertandingan babak pertama pun berakhir 1-0 untuk keunggulan Manchester City.

Halaman:
1 2
      
