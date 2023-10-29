Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Amerika Serikat U-17 Jadi Tim Kelima yang Laksanakan TC di Bali Jelang Piala Dunia U-17 2023

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |23:04 WIB
Timnas Amerika Serikat U-17 Jadi Tim Kelima yang Laksanakan TC di Bali Jelang Piala Dunia U-17 2023
Ada lima tim peserta Piala Dunia U-17 2023 yang mempersiapkan diri di Bali (Foto: FIFA)
A
A
A

TIMNAS Amerika Serikat U-17 jadi tim kelima yang laksanakan pemusatan latihan (TC) di Bali jelang Piala Dunia U-17 2023. Fasilitas latihan milik klub raksasa Liga 1 2023-2024, Bali United, laris manis disewa tim-tim dunia jelang Piala Dunia U-17 2023.

Sebelumnya, dua tim rival Timnas Indonesia U-17, yaitu Ekuador U-17 dan Panama U-17, memutuskan untuk gelar TC di luar negeri. Ekuador U-17 bermukim di Arab Saudi selagi Panama U-17 latihan di Turki.

Training Center Bali United

Namun rupanya tak sedikit pula peserta Piala Dunia U-17 2023 yang menggelar TC di Indonesia. Satu tim yang sudah tiba di Bali untuk memulai TC yakni Amerika Serikat U-17.

Dipetik Insta Story pada akun Instagram @orange_veins, Timnas Amerika Serikat U-17 tiba di Bali pada Sabtu (28/10/2023). Mereka pun mulai menggelar TC perdana di Bali pada Minggu (29/10/2023) sore ini.

Selain Amerika Serikat U-17, masih terdapat empat tim lain yang akan menggelar TC di Bali. Empat tim tersebut adalah Meksiko U-17, Kanada U-17, Jepang U-17 dan Polandia U-17.

Halaman:
1 2
      
