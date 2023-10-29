Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara yang Iri Timnas Indonesia U-17 Lolos ke Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Paling Getir

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |17:11 WIB
5 Negara yang Iri Timnas Indonesia U-17 Lolos ke Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Paling Getir
Timnas Indonesia U-17 bikin iri lima negara karena tampil di Piala Dunia U-17 2023 jalur tuan rumah (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK lima negara yang iri Timnas Indonesia U-17 lolos ke Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Beberapa di antaranya adalah negara-negara tetangga Asia Tenggara.

Piala Dunia U-17 2023 hendak digelar di Indonesia mulai 10 November 2023 mendatang. Ajang tersebut akan bergulir hingga 2 Desember dan dilaksanakan di empat kota, yaitu Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya.

Piala Dunia U-17 2023

Namun, pagelaran ini menciptakan suatu rasa iri bagi sejumlah negara karena Timnas Indonesia U-17 lolos otomatis meski gagal di kualifikasi. Negara apa sajakah itu? Silakan simak pembahasan kami berikut ini.

Berikut 5 Negara yang Iri Timnas Indonesia U-17 Lolos ke Piala Dunia U-17 2023

5. Vietnam

Timnas Vietnam U-17

Timnas Vietnam U-17 tak mampu lolos ke Piala Dunia U-17 2023 lantaran hancur di Piala Asia U-17 2023. Mereka hanya mampu mengoleksi satu poin dari tiga laga di fase grup dan media Vietnam, Sport 442, mengkritik keputusan FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah.

Indonesia otomatis mengikuti putaran final Piala Dunia U-17 2023 gara-gara secara tiba-tiba dipilih FIFA untuk menjadi tuan rumah. Padahal, Indonesia saja tidak bisa lolos ke Piala Asia U-17 2023,” tulis salah satu media Vietnam, Sport 442.

4. Thailand

Timnas Thailand U-17

Thailand sensitif untuk merasa iri terhadap tampilnya Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Sebab, mereka hampir lolos ke Piala Dunia U-17 2023.

Timnas Thailand U-17 bersaing hingga perempatfinal di Piala Asia U-17 2023 dan satu kemenangan lagi akan mengantarkan mereka ke Piala Dunia U-17 2023. Namun, mereka kalah 1-4 dari Korea Selatan di babak tersebut.

